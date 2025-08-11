Saji Nanthiyattu Resigned: അഭിപ്രായ ഭിന്നത; ഫിലിം ചേംബര്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവച്ച് സജി നന്ത്യാട്ട്

കൊച്ചി: ഫിലിം ചേംബറിന്റെ ജനറല് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവച്ച് സജി നന്ത്യാട്ട്. സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിലെ ചിലരുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണ് രാജിയെന്നാണ് സജി പ്രതികരിച്ചത്. പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിവാദങ്ങളിൽ സാന്ദ്രാ തോമസിനെ സജി പിന്തുണച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി പ്രഖ്യാപനം.
അതേസമയം സജിയുടെ ഫിലിം ചേംബറിലെ അംഗത്വം വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംഗത്വം തന്നെ ഇന്ന് ചേര്ന്ന ചേംബര് എക്സിക്യൂട്ടീവ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നതായാണ് ചേംബര് നേതൃത്വം അറിയിച്ചത്. അംഗത്വം നഷ്ടമായതിന് പിന്നാലെയാണ് സജി രാജിവച്ചതെന്നും ചേംബര് വിശദീകരിച്ചു.
Also Read: Minister K.N. Rajanna: വോട്ടർപട്ടിക ക്രമക്കേടിൽ വിവാദ പരാമർശം; മന്ത്രി കെഎന് രാജണ്ണയെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി
കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പ്രസിഡന്റ്, ട്രഷറര് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിനായി സാന്ദ്ര തോമസ് നല്ഡകിയ പത്രിക വരണാധികാരി തള്ളിയിരുന്നു. ചുരുങ്ങിയത് 3 സിനിമകൾ എങ്കിലും നിർമ്മിച്ചവർക്ക് മാത്രമെ മുഖ്യ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് പത്രിക തള്ളിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.