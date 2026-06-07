/Salim Kumar - Dileep Combo: അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അയലമീൻ, ചാളമീൻ..! ദിലീപിനെപ്പോലും ചിരിപ്പിച്ച സലിം കുമാറിന്റെ പ്യാരിലാൽ

കല്യാണരാമൻ ഇന്നും മലയാളികൾ ഒരു വിരസതയുമില്ലാതെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചിത്രമാണത്. അതിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും ഇന്നും പ്രേക്ഷക മനസിൽ ചിരിപടർത്തും. അതിലൊന്നാണ് പ്യാരിലാൽ. സലിം കുമാർ ചെയ്ത പ്യാരിലാൽ അത്രകണ്ട് പ്രേക്ഷക പ്രീതി നേടിയൊരു കഥാപാത്രമാണ്. ദിലീപ് - സലിം കോമ്പോ സീനുകൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രേക്ഷകരിൽ ചിരി നിറയ്ക്കുന്നതാണ്. അതിൽ തന്നെ ദിലീപിനെ പോലും ചിരിപ്പിച്ച ഒരു സീൻ ഉണ്ട്.
ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വാട്ട് യു മീൻ എന്ന് ദിലീപിന്റെ കഥാപാത്രമായ രാമൻകുട്ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ "അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അയലമീൻ, ചാളമീൻ..!" എന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്ന സലിമിന്റെ പ്യാരി ദിലീപിനെ പോലും ചിരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആ സീനുകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ചിരി കടിച്ചുപിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ദിലീപിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. സംവിധായകൻ ഷാഫി തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം മുൻപ് വെളിപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ദിലീപ് ചിരിച്ചുപോകും, ആ സീൻ മൂന്ന് നാല് ഷോട്ട് എടുത്തിരുന്നുവെന്നും ഷാഫി പറഞ്ഞു.
രാമൻകുട്ടിയെയും മലയാളികളെയും ഒരുപോലെ ചിരിപ്പിച്ച സീനാണിത്. ഈ സിനിമയിൽ തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഒട്ടനവധി രസകരമായ സീനുകൾ ഈ കോമ്പോയിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ കോമ്പോയിൽ സ്ക്രീനിൽ വിരിയുന്നത് ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കമായിരുന്നു. മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കോമഡി കോമ്പോകളിൽ ഒന്നാണ് ദിലീപ് - സലിം കുമാർ.
ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കലാകാരൻ സലിം കുമാർ അന്തരിച്ചത്. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തുടർന്ന് കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഹൃദയാഘത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം. സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും. രാവിലെ മുതൽ പറവൂർ ടൌൺഹാളിൽ പൊതുദർശനമുണ്ടാകും.
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