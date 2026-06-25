/Samantha Pregnancy: കേട്ട അഭ്യൂഹങ്ങൾ സത്യം! അമ്മയാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു, പ്രസവാവധിയെടുക്കുകയാണെന്ന് സാമന്ത

സാമന്ത ഗര്ഭിണിയാണോ....? ഇത് സംബന്ധിച്ച് വലിയ രീതിയിലാണ് സൈബറിടത്ത് ചര്ച്ചകള് നടന്നത്. എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒടുവില് ഒരു സ്ഥിരീകരണം വന്നിരിക്കുകയാണ്. 'മാ ഇന്ടി ബംഗാരം' എന്ന തന്റെ പുതിയ സിനിമയുടെ ഹൈദരാബാദിലെ വിജയാഘോഷത്തിടെയാണ് സാമന്ത അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയത്.
ജോലിയില് നിന്ന് ഒരു ഇടവേള എടുത്ത് പ്രസവാവധിക്ക് പോകുമെന്നാണ് താരം പറഞ്ഞത്. 'മാ ഇന്തി ബംഗാരം എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം, എന്റെ അവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള എടുക്കേണ്ടിവരും. എനിക്ക് പ്രസവാവധി എടുക്കേണ്ടിവരും. അതിനുശേഷം എന്റെ ആരാധകര്ക്കായി മറ്റൊരു സിനിമയുമായി തിരിച്ചെത്തും' സാമന്ത പറഞ്ഞു.
മാ ഇന്തി ബംഗാരത്തിന്റെ വിജയാഘോഷങ്ങളില് സാമന്ത ടി ഷർട്ട് ധരിച്ച് എത്തിയ വിഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും വലിയ രീതിലാണ് സൈബറിടത്ത് പ്രചരിച്ചത്. വിഡിയോകളിൽ സാമന്തയുടെ ബേബി ബംബ് ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയായി. 2025 ഡിസംബറിൽ കോയമ്പത്തൂരിലെ ഇഷ യോഗ സെന്ററിലെ ലിംഗഭൈരവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ വച്ചാണ് സാമന്ത ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് രാജ് നിദിമോരുവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചത്.
ദ ഫാമിലി മാൻ 2 എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഇരുവരും ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് പ്രണയത്തിലാകുന്നതും. അതെസമയം നന്ദിനി റെഡ്ഡി സംവിധാനം ചെയ്ത് സാമന്തയുടെ സ്വന്തം ബാനറായ ട്രാലല മൂവിംഗ് പിക്ചേഴ്സ് നിദിമോരു, ഹിമാങ്ക് റെഡ്ഡി ദുവുരു എന്നിവരോടൊപ്പം നിർമ്മിച്ച ചിത്രമാണ് 'മാ ഇന്ടി ബംഗാരം'. ജൂൺ 19 ന് റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം ലോകമെമ്പാടും 50 കോടി കളക്ഷൻ പിന്നിട്ട് പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്.
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