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Samantha Pregnancy: കേട്ട അഭ്യൂഹങ്ങൾ സത്യം! അമ്മയാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു, പ്രസവാവധിയെടുക്കുകയാണെന്ന് സാമന്ത

Samantha Ruth Prabhu: ജോലിയില്‍ നിന്ന് ഇടവേള എടുത്ത് പ്രസവാവധിക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് നടി സാമന്ത.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 25, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:54 PM IST
Samantha Pregnancy: കേട്ട അഭ്യൂഹങ്ങൾ സത്യം! അമ്മയാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു, പ്രസവാവധിയെടുക്കുകയാണെന്ന് സാമന്ത
Image Credit: Samantha | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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