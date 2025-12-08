Cosmic Samson: സന്ദീപ് പ്രദീപ് - അഭിജിത് ജോസഫ് ചിത്രം 'കോസ്മിക് സാംസൺ' പൂജ; നിർമ്മാണം വീക്കെൻഡ് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റേഴ്സ്, ഡി ഗ്രൂപ്പ്

സന്ദീപ് പ്രദീപിനെ നായകനാക്കി വീക്കെൻഡ് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ സോഫിയ പോൾ, ഡി ഗ്രൂപ്പ് ബാനറിൽ മാനുവൽ ക്രൂസ് ഡാർവിൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രമായ "കോസ്മിക് സാംസൺ" ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. അഞ്ചുമന ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന പൂജ ചടങ്ങിൽ ചിത്രത്തിലെ താരങ്ങളും അണിയറ പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു.
സംവിധായകൻ ജിസ് ജോയ് സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നിർവഹിച്ച ചിത്രത്തിന്, ആദ്യ ക്ലാപ് നൽകിയത് അൻവർ റഷീദ് ആണ്. "ജോൺ ലൂതർ" എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അഭിജിത് ജോസഫ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ റെഗുലർ ഷൂട്ടിംഗ് ഡിസംബർ 14ന് ആരംഭിക്കും. സഹരചയിതാവ് അഭികേർഷ് വസന്ത് ആണ്.
എക്സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- ബിനോ ടി എബ്രഹാം. മിന്നൽ മുരളി, ആർ.ഡി. എക്സ്, മുന്തിരി വള്ളികൾ തളിർക്കുമ്പോൾ, ബാംഗ്ലൂർ ഡെയ്സ് തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി വമ്പൻ ഹിറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ച നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ് സോഫിയ പോളിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീക്കെൻഡ് ബ്ളോക്ബസ്റ്റേഴ്സ്. ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്ന പത്താമത്തെ ചിത്രമാണിത്.
2026 പകുതിയോടെ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. മുകേഷ്, മിയ ജോർജ്, അൽത്താഫ് സലിം, അൽഫോൻസ് പുത്രൻ, അനുരാജ് ഒ ബി എന്നിവർക്കൊപ്പം നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളും ചിത്രത്തിലെത്തുന്നു. സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളായ പടക്കളം, എക്കോ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം സന്ദീപ് പ്രദീപ് നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'കോസ്മിക് സാംസൺ'.
മിന്നൽ മുരളിക്ക് ശേഷം, ഹോളിവുഡ് ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ വ്ലാഡ് റിംബർഗ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളത്തിൽ എത്തുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ചിത്രം മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിൽ റിലീസിനെത്തും. ഛായാഗ്രഹണം- ദീപക് ഡി മേനോൻ. എഡിറ്റർ- ചമൻ ചാക്കോ. സംഗീതം- സിബി മാത്യു അലക്സ്. സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ് (സൗണ്ട് ഫാക്ടർ).
ആക്ഷൻ- വ്ലാഡ് റിംബർഗ്. ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- അരിഷ് അസ്ലം. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ- ജോസഫ് നെല്ലിക്കൽ. വസ്ത്രാലങ്കാരം- ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ. കലാസംവിധാനം- റോസ്മി അനുമോദ്. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ജാവേദ് ചെമ്പ്. പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ- പക്കു കരീത്തറ. പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്- ആന്റണി കുട്ടമ്പുഴ. കോൺടെന്റ് ഹെഡ്- ലിൻസി വർഗീസ്. മേക്കപ്പ്- ഷാജി പുൽപള്ളി.
വിഎഫ്എക്സ്- എഗ്ഗ് വൈറ്റ് വിഎഫ്എക്സ്, മൈൻഡ്സ്റ്റെയിൻ സ്റ്റുഡിയോസ്. ഐവിഎഫ്എക്സ്, പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈൻ- സെഡിന് പോൾ, കെവിൻ പോൾ. പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ- റോജി പി കുര്യൻ. ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ ഹെഡ്- പ്രദീപ് മേനോൻ. സ്റ്റിൽസ്- അർജുൻ കല്ലിങ്കൽ. ഡിസൈൻ- യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്. അനിമേഷൻസ്- യൂനോഇയൻസ്. പിആർഒ- ശബരി. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്- അനൂപ് സുന്ദരൻ.
