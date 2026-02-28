English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Santhosh Trophy First Look: വിപിൻ ദാസ് - പൃഥ്വിരാജ് കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും, ഒപ്പം 60 പുതുമുഖങ്ങളും; 'സന്തോഷ് ട്രോഫി' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്

Santhosh Trophy First Look: വിപിൻ ദാസ് - പൃഥ്വിരാജ് കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും, ഒപ്പം 60 പുതുമുഖങ്ങളും; 'സന്തോഷ് ട്രോഫി' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്

​ഗുരുവായൂരമ്പലനടയിൽ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പൃഥ്വിരാജും വിപിൻ ദാസും കൈകോർക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 28, 2026, 04:09 PM IST
  • 60 പുതുമുഖങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്.
  • സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റാറായ നായകനൊപ്പം ഇത്രയധികം പുതുമുഖങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്നത്.

Santhosh Trophy First Look: വിപിൻ ദാസ് - പൃഥ്വിരാജ് കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും, ഒപ്പം 60 പുതുമുഖങ്ങളും; 'സന്തോഷ് ട്രോഫി' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്

ഗുരുവായൂരമ്പലനടയിൽ എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം പൃഥ്വിരാജ് - വിപിൻ ദാസ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ പുതിയ ചിത്രമൊരുങ്ങുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സന്തോഷ് ട്രോഫി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കാണ് പുറത്തിരങ്ങിയത്. ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനും സുപ്രിയ മേനോനുമാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. മാജിക് ഫ്രെയിംസ്, പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിലാണ് നിർമ്മാണം.

60 പുതുമുഖങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റാറായ നായകനൊപ്പം ഇത്രയധികം പുതുമുഖങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും സംവിധായകൻ വിപിൻദാസ് തന്നെയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൊ - പ്രൊഡ്യൂസർ ജസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ. ഛായാഗ്രഹണം അരവിന്ദ് പുതുശ്ശേരി. എഡിറ്റിംഗ് ജോൺ കുട്ടി, സംഗീതം അങ്കിത്ത് മേനോൻ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സന്തോഷ് കൃഷ്ണൻ, നവീൻ പി തോമസ്. ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ അഖില്‍ യശോധരൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ സുനിൽ കുമാരൻ. 

Also Read: The Kerala Story 2 Movie: സിനിമയിറങ്ങി, പക്ഷേ കാണാൻ ആളില്ല; ഷോ ക്യാൻസൽഡ്, ഇത് കേരള സ്റ്റോറി 2' vs കേരളം..!

കോസ്റ്റ്യൂം അശ്വതി ജയകുമാർ. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ റെജിവൻ അബ്ദുൽ ബഷീർ. അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് രോഹിത് ജി ആർ,അമിതാഭ് പണിക്കർ. മേക്കപ്പ് സുധി സുരേന്ദ്രൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ പ്രജീഷ് പ്രഭാസൻ. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹെഡ് ബബിൻ ബാബു. സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് അരുൺ എസ് മണി. സൗണ്ട് മിക്സിങ് എം ആർ രാജാകൃഷ്ണൻ. കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ രാജേഷ് നാരായണൻ. ലൊക്കേഷൻ മാനേജർ ഹാരിസ് മണ്ണഞ്ചേരി. പി ആർ ഓ മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്. പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അനിൽ. ജി.നമ്പ്യാർ. പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ കെ.സി. ഗോകുലൻ. മാർക്കറ്റിംഗ് സൗത്ത് ഫ്രെയിംസ് എന്റർടൈൻമെന്റ്. ചിത്രത്തിന്റെ വിതരണം മാജിക് ഫ്രെയിംസ് റിലീസ്. അഡ്വെർടൈസിങ് കൺസൾറ്റൻറ്: ബ്രിങ്ഫോർത്ത്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Santhosh Trophy MoviePrithviraj SukumaranVipin Dasസന്തോഷ് ട്രോഫിപൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ

