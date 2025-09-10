English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sarkeet Movie Ott: ആസിഫ് അലി ചിത്രം 'സർക്കീട്ട്' ഒടിടിയിലേക്ക്; എവിടെ, എപ്പോൾ കാണാം?

ഈ മാസം തന്നെ ചിത്രം ഒടിടിയിലെത്തും. ദിവ്യ പ്രഭ, ദീപക് പറമ്പോൾ, ഒർഹാൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 10, 2025, 10:37 PM IST
  • തമർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ആക്ഷൻ ഫിലിംസുമായി ചേർന്ന് അജിത് വിനായക ഫിലിംസ് ആണ് നിർമ്മിച്ചത്.
  • വിനായക അജിത്, ഫ്ലോറിൻ ഡൊമിനിക് എന്നിവരാണ് നിർമാതാക്കൾ.

  Malayalam Movie Update: 'അന്ന് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പ്രതീക്ഷക്കൊത്ത് ഉയരാനായില്ല, പക്ഷേ ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട ചിത്രം'; ​ആ പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രത്തിന് രണ്ടാം ഭാ​ഗം വരുന്നു

ആസിഫ് അലി നായകനായെത്തിയ ചിത്രമാണ് സർക്കീട്ട്. ആസിഫ് അലിയും ഒർഹാൻ എന്ന കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയതെങ്കിലും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രം ഒടിടിയിലെത്തുകയാണ്. 

മനോരമ മാക്സിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 26 മുതൽ ചിത്രത്തിന്റെ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും. മെയ് 8ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രമാണിത്. തമർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ആക്ഷൻ ഫിലിംസുമായി ചേർന്ന് അജിത് വിനായക ഫിലിംസ് ആണ് നിർമ്മിച്ചത്. വിനായക അജിത്, ഫ്ലോറിൻ ഡൊമിനിക് എന്നിവരാണ് നിർമാതാക്കൾ. സം​ഗീത് പ്രതാപ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by manoramaMAX (@manoramamax)

ഗോവിന്ദ് വസന്തയാണ് സം​ഗീത സംവിധായകൻ. ദിവ്യ പ്രഭ, ദീപക് പറമ്പോൾ, ഒർഹാൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഏപ്രിലിൽ ചിത്രം വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യും. സൗഹൃദം, കുടുംബം, ഹൃദയംഗമമായ ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വൈകാരിക കഥയാണ് ഈ ചിത്രമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. 

SarkeetSarkeet MovieAsif Aliസർക്കീട്ട്ആസിഫ് അലി

