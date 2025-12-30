English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sarvam Maya Movie: ''ഇത് നിവിൻ മാജിക്''; വെറും 5 ദിവസം, 50 കോടി അടിച്ച് 'സർവ്വം മായ'

Sarvam Maya Movie: ''ഇത് നിവിൻ മാജിക്''; വെറും 5 ദിവസം, 50 കോടി അടിച്ച് 'സർവ്വം മായ'

ചിത്രത്തിലെ റിയ ഷിബുവിന്റെ പ്രകടനവും മികച്ച പ്രതികരണം നേടുന്നുണ്ട്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 30, 2025, 03:37 PM IST
  • നിവിൻ തന്റെ ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല.
  • അഖിൽ സത്യൻ ഒരുക്കിയ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർ ഇതിനോടകം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു.

Sarvam Maya Movie: ''ഇത് നിവിൻ മാജിക്''; വെറും 5 ദിവസം, 50 കോടി അടിച്ച് 'സർവ്വം മായ'

ആരാധകർ ഏറെ നാളായി കാത്തിരുന്നതാണ് ഒരു നിവിൻ പോളി ചിത്രം. അതാണ് സർവ്വം മായ. കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് ഒട്ടും മങ്ങലേൽപ്പിക്കാതെ തന്നെ സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ചർച്ച നിവിന്റെ തിരിച്ചുവരവും സർവ്വം മായ എന്ന സിനിമയുമാണ്. തുടരെ തുടരെ പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചപ്പോഴും ഇതുപോലൊരു ചിത്രത്തിനായാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നത്. 

ഇത്തവണ നിവിൻ തന്റെ ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല. അഖിൽ സത്യൻ ഒരുക്കിയ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർ ഇതിനോടകം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. വെറും 5 ദിവസം കൊണ്ട് ആ​ഗോളതലത്തിൽ ചിത്രം 50 കോടി ക്ലബിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. കോമഡിയും സെന്റിമെന്റ്സും ഫൈറ്റും ഒക്കെയായി ഒരു ഫീൽ ​ഗുഡ് ചിത്രം എന്നാണ് സർവ്വം മായയെ കുറിച്ച് ഏവരുടെയും അഭിപ്രായം. 

 

Also Read: Actor Mohanlal Mother Passes Away: നടൻ മോഹൻലാലിന്റെ അമ്മ അന്തരിച്ചു

നിവിൻ - അജു കോമ്പോയാണ് ചിത്രത്തിൽ എടുത്ത് പറയുന്ന മറ്റൊരു കോമ്പോ. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തുമ്പോഴുള്ള ഫീൽ വളരെ രസകരമായിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ ഫീമെയിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ജനാർദ്ദനന്റെ റോളിനും നല്ല പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 

ഒരു ഹൊറർ ചിത്രമാണെങ്കിലും പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ ചിത്രത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെയും കൂട്ടി കുടുംബസമേതം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. നല്ലൊരു നിവിൻ പോളി സിനിമ അതാണ് ‘സർവ്വം മായ‘ എന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. 

