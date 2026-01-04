Sarvam Maya Collection: ഇത് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരുന്ന തിരിച്ചുവരവ്; ഈ നിവിൻ 'പൊളി'യാണ്, നൂറ് കോടിയിൽ 'സർവ്വം മായ'

നൂറ് കോടി നേടി സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നിവിൻ പോളി നായകനായെത്തിയ സർവ്വം മായ. വെറും 10 ദിവസം കൊണ്ട് 100 കോടി നേട്ടം കൈവരിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ച നിവിന്റെ തിരിച്ചുവരവാണ്. നിവിന്റെ കരിയറിലെ ആദ്യ നൂറ് കോടിയാണ് സർവ്വം മായ. അഖിൽ സത്യൻ ഒരുക്കിയ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ പ്രേക്ഷകനും കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച നിവിന്റെ വലിയ തിരിച്ചുവരവ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ് മുതൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു മുഖമാണ് നിവിന്റേത്. പിന്നീട് തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്, പ്രേമം, തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസിൽ പ്രണയ നായകനായി നിവിൻ മാറി. കോമഡിയും, ഇമോഷനും, സീരിയസ് കഥാപാത്രങ്ങളും എല്ലാം നിവിന്റെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം വളരെ അനായാസം പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തിക്കാൻ നിവിന് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് കൊണ്ട് തന്നെ സാധിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ നിവിൻ ട്രാക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിപിടിച്ചു. തന്റെ സേഫ് സോൺ വിട്ടുള്ള പടങ്ങൾ നിവിൻ ചെയ്തുവെങ്കിലും അത് പ്രേക്ഷകർ കണക്ട് ആയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഫീൽഡ് ഔട്ട് ആയി എന്ന് വരെ പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒത്തമറുപടിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിവിന്റെ സർവ്വം മായയുടെ പോക്ക്. 100 കോടിയും കടന്ന് വമ്പൻ കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ് ചിത്രം. വലിയ പ്രമോഷനുകളോ ഒന്നും തന്നെയില്ലാതെ എത്തിയ ചിത്രം വമ്പൻ ഹിറ്റാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. 4 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചിത്രം 50 കോടി നേടിയതും.
