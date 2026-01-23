English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Sarvam Maya Ott Release: തിയേറ്ററിലെ തകർപ്പൻ ഹിറ്റിന് പിന്നാലെ 'സർവ്വം മായ' ഒടിടിയിലേക്കും; ജെൻ സി വൈബിൽ സ്ട്രീമിങ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡെലൂലു

Sarvam Maya Ott Release: തിയേറ്ററിലെ തകർപ്പൻ ഹിറ്റിന് പിന്നാലെ 'സർവ്വം മായ' ഒടിടിയിലേക്കും; ജെൻ സി വൈബിൽ സ്ട്രീമിങ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡെലൂലു

വെറും 10 ദിവസം കൊണ്ട് 100 കോടി ക്ലബിൽ ഇടം നേടിയ സർവ്വം മായ ഇനി ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 23, 2026, 03:37 PM IST
  • ജിയോ ​ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുക.
  • ജനുവരി 30 മുതൽ ചിത്രത്തിന്റെ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും.

  1. LK Akshay Kumar: സെവൻ സ്ക്രീൻ സ്റ്റുഡിയോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ 13; എൽ കെ അക്ഷയ് കുമാർ- വിഘ്‌നേഷ് വടിവേൽ- എസ് എസ് ലളിത് കുമാർ ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നു

Sarvam Maya Ott Release: തിയേറ്ററിലെ തകർപ്പൻ ഹിറ്റിന് പിന്നാലെ 'സർവ്വം മായ' ഒടിടിയിലേക്കും; ജെൻ സി വൈബിൽ സ്ട്രീമിങ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡെലൂലു

തിയേറ്ററിൽ വമ്പൻ വിജയമായി മാറിയ ചിത്രമാണ് സർവ്വം മായ. നിവിൻ പോളിയെ നായകനാക്കി അഖിൽ സത്യൻ ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണിത്. ആ​ഗോള തലത്തിൽ 150 കോടിക്കടുത്ത് കളക്ഷൻ നേടി മുന്നേറുകയാണ് ചിത്രം. കേരളത്തിലും വലിയ നേട്ടമാണ് ചിത്രം നേടിയത്. നിവിൻ പോളിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്മസ് റിലീസായി എത്തിയ ചിത്രം ഇപ്പോഴിതാ ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. 

തിയേറ്ററിൽ എത്തി ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജിയോ ​ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുക. ജനുവരി 30 മുതൽ ചിത്രത്തിന്റെ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും. റിയ ഷിബുവിന്റെ ഒരു ഫണ്ണി വീഡിയോയിലൂടെയാണ് സ്ട്രീമിങ് തിയതി അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അജു വർഗീസിന്റെ വോയിസ് ഓവറിൽ വന്ന തന്ത വൈബ് സ്ക്രിപ്റ്റിനെ പൊളിച്ച് ജെൻസി വൈബിലുള്ള വീഡിയോ ആണ് റിയ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഒടിടിയിലും സിനിമ വലിയ ഹിറ്റാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Riya Shibu (@riyashibu_)

131 കോടിയാണ് ആ​ഗോളതലത്തിൽ ചിത്രം നേടിയിരിക്കുന്നത്. നിവിൻ-അജു കോമ്പോ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. ഡെലൂലൂ ആയി എത്തിയ റിയ ഷിബു മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഒരു ഹൊറർ കോമഡി മൂഡിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങിയത്. പാച്ചുവും അത്ഭുതവിളക്കും എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം അഖിൽ സത്യൻ ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണിത്.

Also Read: Mohanlal Stunning Look: 'ചുമ്മാ' പൊളി..! 'താടി വടിച്ച് വിന്റേജ് ലുക്കിൽ ലാലേട്ടൻ', മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വൈറൽ; എൽ 366ന് തുടക്കമായി

റിലീസ് ചെയ്ത് വെറും 10 ദിവസം കൊണ്ട് സർവ്വം മായ 100 കോടി നേടിയിരുന്നു. ഫൺ മൂഡിലുള്ള ആദ്യ പകുതിയും ഫീൽ ​ഗുഡ് രണ്ടാം പകുതിയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റേത്. സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് സിനിമ കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തത്. 

