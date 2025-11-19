Sarvam Maya Release: കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു; നിവിന്റെ 'സർവ്വം മായ' ഇനി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ പാച്ചുവും അത്ഭുതവിളക്കും എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം അഖിൽ സത്യൻ ഒരുക്കുന്ന 'സർവ്വം മായ'യുടെ പുതിയ പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തു. നിവിൻ പോളി, ജനാർദ്ദനൻ, അജു വർഗീസ് എന്നിവരാണ് പോസ്റ്ററിലുള്ളത്. മൂവരും പൂജ ചെയ്യുന്നതാണ് പോസ്റ്ററിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഡിസംബർ 25ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
നിവിൻ പോളിയുടെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ആരാധകർ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. അഖിൽ സത്യൻ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും എഡിറ്റിങ്ങും നിർവഹിക്കുന്നത്. ഫയർ ഫ്ലൈ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ അജയ്യ കുമാറും രാജീവ് മേനോനും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ശരൺ വേലായുധനാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്.
ജസ്റ്റിൻ പ്രഭാകറാണ് സംഗീത സംവിധായകൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ രാജീവൻ, കോസ്റ്റ്യൂംസ് സമീറ സനീഷ്, എക്സിക്യൂട്ടിവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ബിജു തോമസ്. റിയ ഷിബു, പ്രീതി മുകുന്ദൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ. സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് സിനിമ വിതരണത്തിനെത്തിക്കുന്നത്.
