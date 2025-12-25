പേടിപ്പിച്ചില്ല, ചിരിപ്പിച്ച് രസിപ്പിച്ചു; സർവ്വം മായ നിവിൻ പോളിയുടെ തിരിച്ച് വരവോ?

അഖിൽ സത്യൻ ഒരുക്കിയ നിവിൻ പോളി ചിത്രം സർവ്വം മായ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏറെ നാളുകളായി ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത്. അതിന് കാരണം നിവിൻ പോളി ചിത്രം ആണിത് എന്നത് തന്നെയാണ്. പ്രേക്ഷകർ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല നിവിൻ പോളി ചിത്രം. മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ് മുതൽ, തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്, പ്രേമം തുടങ്ങിയ നിവിൻ പോളി ചിത്രങ്ങളെല്ലാം പ്രേക്ഷകർ അത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാണ്. അതുപോലൊരു ചിത്രത്തിനായി കുറെ നാളുകളായി ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.
സർവ്വം മായയുടെ ആദ്യ ഷോകൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിവിൻ പോളിയുടെ തിരിച്ചു വരവ് ആണ് ചിത്രമെന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത്. കോമഡിയും സെന്റിമെന്റ്സും ഫൈറ്റും ഒക്കെയായി ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ചിത്രം എന്നാണ് ഏവരുടെയും അഭിപ്രായം. കണ്ടിറങ്ങിയവരെല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഏറെ നാളുകളായി കാണാൻ കാത്തിരുന്ന ഒരു നിവിൻ ചിത്രം.
Also Read: Serial Actor Sidharth Prabhu: സീരിയൽ താരം സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ കാറിടിച്ച് കാൽനടയാത്രക്കാരന് പരിക്ക്; നടനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു
നിവിൻ - അജു കോമ്പോയാണ് ചിത്രത്തിൽ എടുത്ത് പറയുന്ന മറ്റൊരു കോമ്പോ. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തുമ്പോഴുള്ള ഫീൽ വളരെ രസകരമായിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ ഫീമെയിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ജനാർദ്ദനന്റെ റോളിനും നല്ല പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരു ഹൊറർ ചിത്രമാണെങ്കിലും പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ ചിത്രത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെയും കൂട്ടി കുടുംബസമേതം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. നല്ലൊരു നിവിൻ പോളി സിനിമ അതാണ് ‘സർവ്വം മായ‘ എന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഫാമിലി ഓഡിയൻസിനുള്ള നിവിന്റെ ക്രിസ്മസ് സമ്മാനമായിരിക്കുകയാണ് സർവ്വം മായ. കോമഡിയും ഇമോഷണൽ സീനുകളും എല്ലാം തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വർക്ക് ആയി എന്നതാണ് ചിത്രത്തെ മികച്ചതാക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അത്ര വർക്ക് ആയില്ല എന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അഖിൽ സത്യന്റേത് ഗംഭീരം മേക്കിങ് ആണെന്നും പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ചിത്രത്തിലെ സംഗീതം, ക്യാമറ, എഡിറ്റിങ് തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലയ്ക്കും പ്രേക്ഷകർ ഫുൾ മാർക്കാണ് നൽകുന്നത്. ക്രിസ്മസ് നിവിൻ തൂക്കിയെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.