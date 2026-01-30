Sarvam Maya Ott: 'സർവ്വം മായ' കണ്ടോ? ഒടിടിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്; സ്ട്രീമിങ് എവിടെ?

തിയേറ്ററിൽ വമ്പൻ വിജയമായി മാറിയ സർവ്വം മായ ഒടിടിയിലെത്തി. നിവിൻ പോളിയെ നായകനാക്കി അഖിൽ സത്യൻ ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണിത്. ആഗോള തലത്തിൽ 150 കോടിക്കടുത്ത് കളക്ഷൻ ചിത്രം നേടി. കേരളത്തിലും വലിയ നേട്ടമാണ് ചിത്രം നേടിയത്. നിവിൻ പോളിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്മസ് റിലീസായി എത്തിയ ചിത്രം ഒടിടിയിലും സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങി.
തിയേറ്ററിൽ എത്തി ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി റിലീസ്. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. 131 കോടിയാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ചിത്രം നേടിയത്. നിവിൻ-അജു കോമ്പോ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. ഡെലൂലൂ ആയി എത്തിയ റിയ ഷിബു മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഒരു ഹൊറർ കോമഡി മൂഡിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങിയത്. പാച്ചുവും അത്ഭുതവിളക്കും എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം അഖിൽ സത്യൻ ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണിത്.
റിലീസ് ചെയ്ത് വെറും 10 ദിവസം കൊണ്ട് സർവ്വം മായ 100 കോടി നേടിയിരുന്നു. ഫൺ മൂഡിലുള്ള ആദ്യ പകുതിയും ഫീൽ ഗുഡ് രണ്ടാം പകുതിയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റേത്. സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് സിനിമ കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തത്.
