Malayalam Movie Update: 'അന്ന് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പ്രതീക്ഷക്കൊത്ത് ഉയരാനായില്ല, പക്ഷേ ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട ചിത്രം'; ​ആ പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രത്തിന് രണ്ടാം ഭാ​ഗം വരുന്നു

ഇന്നും മലയാളി പ്രേക്ഷകർ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചിത്രമാണ് ഉറുമി. ഇതിനെ ​ഗാനങ്ങളും വളരെ മനോഹരമാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 10, 2025, 03:52 PM IST
  • ചിത്രത്തിലെ പാട്ടുകളും ഇന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവയാണ്.
  • സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച ശക്തമായ വേഷമായിരുന്നു അറക്കൽ ആയിഷ എന്ന് അടുത്തിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ജെനീലിയ പറഞ്ഞിരുന്നു.

പൃഥ്വിരാജ് നായകനായെത്തിയ ചിത്രമാണ് ഉറുമി. ശങ്കര്‍ രാമകൃഷ്ണൻ തിരക്കഥയൊരുക്കിയ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് സന്തോഷ് ശിവൻ ആയിരുന്നു. 2011ൽ ആണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത്. തീയേറ്ററിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്നും ഭൂരിഭാ​ഗം ആളുകളുടെയും ഇഷ്ട ചിത്രമാണിത്. ചിത്രത്തിലെ ഓരോ കഥാപാത്രത്തെയും പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. 

തെന്നിന്ത്യൻ നായിക ജെനീലിയ, പ്രഭുദേവ, ആര്യ, ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണൻ, ഹോളിവുഡ് താരം അലക്സ് ഒനീൽ, നിത്യാ മേനോൻ, വിദ്യാ ബാലൻ, ​ജ​ഗതി ശ്രീകുമാർ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങൾ അണിനിരന്ന ചിത്രമാണിത്. ചിത്രത്തിലെ പാട്ടുകളും ഇന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവയാണ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച ശക്തമായ വേഷമായിരുന്നു അറക്കൽ ആയിഷ എന്ന് അടുത്തിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ജെനീലിയ പറഞ്ഞിരുന്നു.

Also Read: Valathu Vashathe Kallan Movie: തീപ്പൊരി ലുക്കിൽ ബിജു മേനോൻ; ജീത്തു ജോസഫ് ചിത്രം 'വലതുവശത്തെ കള്ളൻ' പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കി

ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാ​ഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന നൽകുകയാണ് തിരക്കഥാകൃത്തായ ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണൻ. സഭാ ടിവിയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണം.

'എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉറുമി ലക്ഷ്യമിട്ടത് നമ്മൾ മറന്നുപോയ മലയാളികൾക്ക് അറിയാമായിരുന്ന സംസ്‌കൃതിയെ പുനരുദ്ധരിക്കുക തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുക എന്നതാണ്. അതിന്റെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ട് എന്റെ മനസിൽ രണ്ട് സിനിമകൾ കൂടിയുണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ രചന പൂർത്തിയാക്കി. 12 വർഷത്തോളമായി അതിന്റെ പുറകിലായിരുന്നു ഞാൻ. ഇപ്പോൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് സ്‌ക്രീനുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന വലിയ ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നും ശങ്കർ പറ‍ഞ്ഞു.

ഉറുമിക്ക് ശേഷം 100 വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള കേരളം എന്നതായിരിക്കും രണ്ടാം ഭാ​ഗത്തിന്റെ പ്രമേയം. സിനിമയുടെ റിസർച്ച്, പ്രൊഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്ന് ശങ്കർ പറഞ്ഞു. വടകര ബേസ് ചെയ്ത് മലബാർ ആയിരിക്കും ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ. 25 ഏക്കറിൽ അതിന്റെ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ് കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കഥാപാത്രങ്ങൾ, കോസ്റ്റ്യൂം കാര്യങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആ സിനിമയുടെ പ്രോസസിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നും ശങ്കർ രാമകൃഷ്‌ണൻ പറഞ്ഞു.

