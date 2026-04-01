  • Samantha Beauty Secret: സാമന്തയുടെ ബ്യൂട്ടി സീക്രട്ട് ഇതായിരുന്നോ? തിളക്കമുള്ള ചർമ്മത്തിനുള്ള സൗന്ദര്യ കൂട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി നടി

Samantha Beauty Secret: സാമന്തയുടെ ബ്യൂട്ടി സീക്രട്ട് ഇതായിരുന്നോ? തിളക്കമുള്ള ചർമ്മത്തിനുള്ള സൗന്ദര്യ കൂട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി നടി

ഒരുപാട് സ്കിൻ കെയറുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ചർമ്മത്തിന് അനുയോജ്യമായ കുറച്ച് ഉത്പന്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അത് പിന്തുടരുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് സാമന്ത പറയുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 1, 2026, 08:17 PM IST
  • ധാരാളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചർമ്മത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് സാമന്ത പറയുന്നത്.
  • ഓരോ തവണയും പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുപകരം നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ കുറച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് സാമന്ത പറഞ്ഞു.

Read Also

  1. Director Ranjith FEFKA: ഫെഫ്കയിൽ നിന്ന് രഞ്ജിത്ത് പുറത്ത്; ലൈം​ഗീകാതിക്രമ കേസിലെ അറസ്റ്റിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സസ്പെൻഷൻ!

Trending Photos

Kerala DL 46 Lottery Result Today: ടിക്കറ്റ് കയ്യിലില്ലേ? ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത് ധനലക്ഷ്മിയാണേ..! ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL 46 Lottery Result Today: ടിക്കറ്റ് കയ്യിലില്ലേ? ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത് ധനലക്ഷ്മിയാണേ..! ഫലം അറിയാം
Kerala SS 513 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala SS 513 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രതപാലിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജാഗ്രതപാലിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക; ധനു രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക; ധനു രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Samantha Beauty Secret: സാമന്തയുടെ ബ്യൂട്ടി സീക്രട്ട് ഇതായിരുന്നോ? തിളക്കമുള്ള ചർമ്മത്തിനുള്ള സൗന്ദര്യ കൂട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി നടി

Samantha Skin Care Tips: നടീനടന്മാരുടെ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീനുകൾ അറിയാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല താൽപര്യമുണ്ടാകും. പല ചർമ്മ സംരക്ഷണ ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും പരസ്യങ്ങളിൽ സെലിബ്രിറ്റികളെ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും അവർ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഏത് ബ്രാൻഡുകളാണ് ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനായി ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും വലിയ താൽപര്യമാണ്. 

ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ, തന്റെ ചർമ്മ സംരക്ഷണ ദിനചര്യയെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറയുകയാണ് നടി സാമന്ത റുത്ത് പ്രഭു. ധാരാളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചർമ്മത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് സാമന്ത പറയുന്നത്. ഓരോ തവണയും പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുപകരം നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ കുറച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് സാമന്ത പറഞ്ഞു.

Also Read: Patriot Release date: കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം! 'പേട്രിയറ്റിന്' പുതിയ റിലീസ് തിയതി; മെയ് ഒന്നിന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

"പ്രായമാകുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ചർമ്മ സംരക്ഷണ ദിനചര്യയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ദിവസവും 7-8 സ്റ്റെപ് സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ചുരുങ്ങിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ചർമ്മം സംരക്ഷിക്കാം. നല്ല സൺസ്‌ക്രീൻ, നല്ല സെറം, റെറ്റിനോൾ പോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോ​ഗിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. 30കളിൽ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഞാൻ ഒരു റെറ്റിനോൾ ക്രീം ഉപയോ​ഗിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാർക്ക് റെറ്റിനോൾ ആവശ്യമില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ പ്രായമാകുന്നതനുസരിച്ച് അത് ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും" എന്ന് സാമന്ത പറയുന്നു.

ഡോക്ടർമാരും ഇതേ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിന് നല്ലതല്ല. ഒരേസമയം രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ നിരവധി ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിന് ചുവപ്പ്, വരൾച്ച അല്ലെങ്കിൽ അലർജി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് വിദഗ്ധർ നൽകുന്നത്. 

അതിനാൽ വളരെ ലളിതമായ ചർമ്മസംരക്ഷണം പിന്തുടരുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് നോക്കി അതിന് ചേർന്നൊരു ക്ലെൻസർ, മോയ്‌സ്ചറൈസർ, സൺസ്‌ക്രീൻ എന്നിവ ഉപയോ​ഗിച്ചാൽ തന്നെ ചർമ്മം മികച്ചതാക്കാൻ സാധിക്കും. 

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

