Samantha Beauty Secret: സാമന്തയുടെ ബ്യൂട്ടി സീക്രട്ട് ഇതായിരുന്നോ? തിളക്കമുള്ള ചർമ്മത്തിനുള്ള സൗന്ദര്യ കൂട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി നടി

Samantha Skin Care Tips: നടീനടന്മാരുടെ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീനുകൾ അറിയാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല താൽപര്യമുണ്ടാകും. പല ചർമ്മ സംരക്ഷണ ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും പരസ്യങ്ങളിൽ സെലിബ്രിറ്റികളെ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും അവർ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഏത് ബ്രാൻഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനായി ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും വലിയ താൽപര്യമാണ്.
ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ, തന്റെ ചർമ്മ സംരക്ഷണ ദിനചര്യയെക്കുറിച്ച് തുറന്നുപറയുകയാണ് നടി സാമന്ത റുത്ത് പ്രഭു. ധാരാളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചർമ്മത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് സാമന്ത പറയുന്നത്. ഓരോ തവണയും പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുപകരം നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ കുറച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് സാമന്ത പറഞ്ഞു.
"പ്രായമാകുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ചർമ്മ സംരക്ഷണ ദിനചര്യയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ദിവസവും 7-8 സ്റ്റെപ് സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ചുരുങ്ങിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ചർമ്മം സംരക്ഷിക്കാം. നല്ല സൺസ്ക്രീൻ, നല്ല സെറം, റെറ്റിനോൾ പോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. 30കളിൽ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഞാൻ ഒരു റെറ്റിനോൾ ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാർക്ക് റെറ്റിനോൾ ആവശ്യമില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ പ്രായമാകുന്നതനുസരിച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും" എന്ന് സാമന്ത പറയുന്നു.
ഡോക്ടർമാരും ഇതേ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിന് നല്ലതല്ല. ഒരേസമയം രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ നിരവധി ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിന് ചുവപ്പ്, വരൾച്ച അല്ലെങ്കിൽ അലർജി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് വിദഗ്ധർ നൽകുന്നത്.
അതിനാൽ വളരെ ലളിതമായ ചർമ്മസംരക്ഷണം പിന്തുടരുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് നോക്കി അതിന് ചേർന്നൊരു ക്ലെൻസർ, മോയ്സ്ചറൈസർ, സൺസ്ക്രീൻ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ ചർമ്മം മികച്ചതാക്കാൻ സാധിക്കും.
