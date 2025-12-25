English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Serial Actor Sidharth Prabhu: സീരിയൽ താരം സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ കാറിടിച്ച് കാൽനടയാത്രക്കാരന് പരിക്ക്; നടനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

Serial Actor Sidharth Prabhu: സീരിയൽ താരം സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ കാറിടിച്ച് കാൽനടയാത്രക്കാരന് പരിക്ക്; നടനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

അപകട സമയം താരം മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നും വിവരമുണ്ട്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 25, 2025, 08:22 AM IST
  • അപകടം കണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്ത നാട്ടുകാരെയും പോലീസിനെയും സിദ്ധാർത്ഥ് ആക്രമിച്ചുവെന്നും പരാതിയുണ്ട്.
  • അപകടത്തിന് ശേഷം റോഡിൽ കിടന്ന് നാട്ടുകാരുമായി തർക്കിക്കുന്ന താരത്തിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

Read Also

  1. Actor Vinayakan: 'കഴുത്തിലെ വെയിന്‍ കട്ടായി, പാരലൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയേനെ'; നടന്‍ വിനായകന്‍ ആശുപത്രി വിട്ടു

Trending Photos

Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ
5
recipe
Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ
Gold Price 1 Lakh Today: ലക്ഷം തൊട്ട് സ്വർണം! ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 1,760 രൂപ
7
Gold price hike
Gold Price 1 Lakh Today: ലക്ഷം തൊട്ട് സ്വർണം! ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 1,760 രൂപ
Kerala DL-32 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-32 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Lottery Result Today SS-499: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today SS-499: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Serial Actor Sidharth Prabhu: സീരിയൽ താരം സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ കാറിടിച്ച് കാൽനടയാത്രക്കാരന് പരിക്ക്; നടനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

കോട്ടയം: സീരിയൽ നടൻ സിദ്ധാർഥ് പ്രഭുവിന്റെ കാർ ഇടിച്ച് കാൽനടയാത്രക്കാരന് പരിക്ക്. ഇന്നലെ രാത്രി 8.30ഓടെ എംസി റോഡിൽ വച്ചായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. താരം മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് നി​ഗമനം. പോലീസ് നടനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കി.

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം അപകടം കണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്ത നാട്ടുകാരെയും പോലീസിനെയും സിദ്ധാർത്ഥ് ആക്രമിച്ചുവെന്നും പരാതിയുണ്ട്. അപകടത്തിന് ശേഷം റോഡിൽ കിടന്ന് നാട്ടുകാരുമായി തർക്കിക്കുന്ന താരത്തിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. 

Also Read: Cleemis Catholic Bava: കരോൾ സംഘങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണം വർധിക്കുന്നു; ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും തകർത്തു കളയാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് ക്ലീമിസ് കത്തോലിക്കാ ബാവ

കോട്ടയം ഭാഗത്തുനിന്നാണ് സിദ്ധാർഥ് വന്നത്. സിദ്ധാർത്ഥ് ഓടിച്ച കാർ നിയന്ത്രണംവിട്ട് കാൽനടയാത്രക്കാരനെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ നാട്ടുകാർ എത്തി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടയാളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ താരം ഇവരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതി. സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയ പോലീസുമായും നടൻ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Serial Actor Sidharth PrabhuCar accidentസിദ്ധാർത്ഥ് പ്രഭുരിയൽ താരം സിദ്ധാർത്ഥ് പ്രഭു

Trending News