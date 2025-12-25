Serial Actor Sidharth Prabhu: സീരിയൽ താരം സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ കാറിടിച്ച് കാൽനടയാത്രക്കാരന് പരിക്ക്; നടനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

കോട്ടയം: സീരിയൽ നടൻ സിദ്ധാർഥ് പ്രഭുവിന്റെ കാർ ഇടിച്ച് കാൽനടയാത്രക്കാരന് പരിക്ക്. ഇന്നലെ രാത്രി 8.30ഓടെ എംസി റോഡിൽ വച്ചായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. താരം മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് നിഗമനം. പോലീസ് നടനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കി.
അതേസമയം അപകടം കണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്ത നാട്ടുകാരെയും പോലീസിനെയും സിദ്ധാർത്ഥ് ആക്രമിച്ചുവെന്നും പരാതിയുണ്ട്. അപകടത്തിന് ശേഷം റോഡിൽ കിടന്ന് നാട്ടുകാരുമായി തർക്കിക്കുന്ന താരത്തിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
കോട്ടയം ഭാഗത്തുനിന്നാണ് സിദ്ധാർഥ് വന്നത്. സിദ്ധാർത്ഥ് ഓടിച്ച കാർ നിയന്ത്രണംവിട്ട് കാൽനടയാത്രക്കാരനെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ നാട്ടുകാർ എത്തി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടയാളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ താരം ഇവരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതി. സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയ പോലീസുമായും നടൻ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി.
