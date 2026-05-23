/Jishin-Ameya Wedding: ഗോസിപ്പുകൾക്ക് വിരാമം! ലിവിങ് ടുഗെദറിന് പിന്നാലെ ജിഷിനും അമേയയും വിവാഹിതരായി

Jishin Mohan-Ameya Nair Wedding: ഗുരുവായൂരിൽ വച്ച് നടന്ന വിവാഹത്തിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും പങ്കെടുത്തു.
സീരിയൽ താരങ്ങളായ ജിഷിൻ മോഹനും അമേയ നായരും വിവാഹിതരായി. ഗുരുവായൂരിൽ വച്ചാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. ഇരുവരുടെയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം. ഇരുവരുടെയും രണ്ടാം വിവാഹമാണിത്. ഏറെ നാളായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന ജിഷിനും അമേയയും പിന്നീട് ലിവ് ഇൻ ടുഗതറായി കഴിയുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി 14ന് വാലന്റൈൻസ് ദിനത്തിൽ തങ്ങൾ എൻഗേജ്ഡ് ആണെന്ന് ഇരുവരും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജിഷിനുമായുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അമേയ അന്ന് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 'ഞാൻ യെസ് പറഞ്ഞു, അവനും. എൻഗേജ്ഡ്. ഹാപ്പി വാലന്റൈൻസ് ഡേ. പ്രപഞ്ചത്തിന് നന്ദി' എന്നായിരുന്നു അമേയ അന്ന് കുറിച്ചത്.
നടി വരദയുമായുള്ള വിവാഹമോചനം നടന്ന് മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ജിഷിനും അമേയയും തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അമേയ കാരണമാണ് വരദയും ജിഷിനും വിവാഹമോചിതരായതെന്ന ഗോസിപ്പുകൾ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് ജിഷിൻ പറഞ്ഞു. വിവാഹ മോചനത്തിന് ശേഷം ജീവിതത്തിൽ നിറയെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടിരുന്നുവെന്നും നിരോധിക്കപ്പെട്ട ലഹരി വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെന്നും ജിഷിൻ നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമേയ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിനൊരു മാറ്റമുണ്ടായതെന്നും ജിഷിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വരദയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജിഷിന് ഒരു മകനുണ്ട്.
അമേയയുടെയും രണ്ടാം വിവാഹം ആണിത്. ആദ്യ ബന്ധത്തിൽ രണ്ട് മക്കളുണ്ട്. തന്റെ വിവാഹമോചനം നടക്കുന്നത് സമയത്ത് താനൊരു സെലിബ്രിറ്റി ആയിരുന്നില്ലെന്നും അതിനാൽ തന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരും അരിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും നടി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് മക്കളെ വളർത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ ലൈഫിൽ പോയി അവരുടെ ജീവിതം തകർക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ലെന്നും അമേയ പറഞ്ഞു.
