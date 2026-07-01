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Actor Siddique: ഷൂട്ടിംഗിനായി ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകാം; ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ നടൻ സിദ്ധിഖിന് സമയം നീട്ടി നൽകി

ജൂൺ 15 വരെയാണ് ഷൂട്ടിം​ഗ് നടക്കുക. ഡ്രീം ഫാര്‍മേഴ്സ് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനായാണ് സിദ്ദിഖ് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 01, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:01 PM IST
Actor Siddique: ഷൂട്ടിംഗിനായി ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകാം; ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ നടൻ സിദ്ധിഖിന് സമയം നീട്ടി നൽകി
Image Credit: Siddique | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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