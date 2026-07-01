/Actor Siddique: ഷൂട്ടിംഗിനായി ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകാം; ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ നടൻ സിദ്ധിഖിന് സമയം നീട്ടി നൽകി

തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ പ്രതിയായ നടൻ സിദ്ദിഖിന് ഷൂട്ടിംഗിന് പോകാൻ അനുമതി. ഡ്രീം ഫാര്മേഴ്സ് നിര്മ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗിനാണ് അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 15 വരെ ഹൈദരാബാദിലാണ് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുക. സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിന് പോകുന്നതിനായി നേരത്തെ ജൂൺ വരെയായിരുന്നു അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ഇത് അവസാനിച്ചതോടെയാണ് സമയം സമയം നീട്ടിക്കിട്ടാൻ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയത്. തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഹൈദരാബാദിൽ ഷൂട്ടിംഗിന് പോകാൻ സമയം നീട്ടിനൽകുകയായിരുന്നു. ടാനിയ മറിയം ജോസിൻ്റേതാണ് ഉത്തരവ്.
കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി സിദ്ദിഖിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം നടൻ കോടതിയിൽ പാസ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ഈ ഉപാധിയിലാണ് കോടതി ഇളവ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സിദ്ദിഖ് അഭിനയിച്ച ദൃശ്യം 3 എന്ന സിനിമയുടെ ഖത്തറില് നടന്ന പ്രൊമോഷന് ഷോയില് പങ്കെടുക്കാന് കോടതി മെയ് മാസത്തില് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു.
ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് യുവ നടിയുടെ പരാതിയിൽ സിദ്ദിഖിനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. 2016 ജനുവരി 28 ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലില് വിളിച്ചു വരുത്തി സിദ്ദിഖ് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു യുവതി പരാതി നൽകിയത്. പരാതിക്കാരിയായ നടിയുമായി ഹോട്ടലിലെത്തി പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു.
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