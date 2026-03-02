English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Director Chidambaram: 'ഫ്ലാറ്റിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി ലൈം​ഗികാതിക്രമം'; സംവിധായകന്‍ ചിദംബരത്തിനെതിരെ കേസ്

Director Chidambaram: 'ഫ്ലാറ്റിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി ലൈം​ഗികാതിക്രമം'; സംവിധായകന്‍ ചിദംബരത്തിനെതിരെ കേസ്

എറണാകുളം സൗത്ത് പോലീസ് ആണ് മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ് സംവിധായകൻ ചിദംബരത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 2, 2026, 08:11 AM IST
  • ഫ്ലാറ്റിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി ലൈംഗിക ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി പെരുമാറിയെന്നാണ് ചിദംബരത്തിനെതിരായ ആരോപണം.
  • 2022ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നതെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

Director Chidambaram: 'ഫ്ലാറ്റിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി ലൈം​ഗികാതിക്രമം'; സംവിധായകന്‍ ചിദംബരത്തിനെതിരെ കേസ്

കൊച്ചി: മഞ്ഞുമ്മല്‍ ബോയ്‌സ് സംവിധായകന്‍ ചിദംബരത്തിനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്. യുവനടിയുടെ പരാതിയിൽ എറണാകുളം സൗത്ത് പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഫ്ലാറ്റിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി ലൈംഗിക ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി പെരുമാറിയെന്നാണ് ചിദംബരത്തിനെതിരായ ആരോപണം. 2022ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നതെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. 

