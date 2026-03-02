കൊച്ചി: മഞ്ഞുമ്മല് ബോയ്സ് സംവിധായകന് ചിദംബരത്തിനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്. യുവനടിയുടെ പരാതിയിൽ എറണാകുളം സൗത്ത് പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഫ്ലാറ്റിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി ലൈംഗിക ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി പെരുമാറിയെന്നാണ് ചിദംബരത്തിനെതിരായ ആരോപണം. 2022ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നതെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
