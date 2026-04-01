തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ റിമാൻഡിലായ സംവിധായകന് രഞ്ജിത്തിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഫെഫ്ക. ഫെഫ്ക ഡയറക്ടേഴ്സ് യൂണിയനിൽ നിന്നും ഫെഫ്ക റൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയനിൽ നിന്നും രഞ്ജിത്തിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജി പണിക്കർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി എസ് വിജയൻ എന്നിവരാണ് ഫെഫ്ക ഡയറക്ടേഴ്സ് യൂണിയൻ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് രഞ്ജിത്തിന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി അറിയിച്ചത്.
ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് രഞ്ജിത്തിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒളിവിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയമായതിനാൽ ഉന്നതരാരും കേസിൽ ഇടപെടാൻ തയാറായില്ല എന്നാണ് വിവരം. രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ കൊച്ചി മരടിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ രഞ്ജിത്തിനെ എത്തിച്ചു. തുടർന്ന് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്ത് സബ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. എല്ലാം തെളിയും എന്നായിരുന്നു രഞ്ജിത് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്.
ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ സിനിമാ സെറ്റിൽ വച്ച് തനിക്ക് നേരെ രഞ്ജിത്ത് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്ന യുവനടിയുടെ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്. യുവനടിയുടെ രഹസ്യമൊഴിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് മനസിലായ ശേഷമാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ കാരവാന് ഉള്ളിൽ വച്ച് യുവനടിക്ക് നേരെ രഞ്ജിത്ത് ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയെന്നാണ് കേസ്. മാനസികാഘാതത്തിലായ യുവ നടി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി നൽകുന്നത്.
ശേഷം ഡിസിപി അശ്വതി ജിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിക്കുകയും രഹസ്യമായി അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ്. യുവനടിയോട് രഞ്ജിത് മോശമായി പെരുമാറിയ കാര്യം സിനിമ സെറ്റിലുള്ളവരെല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നതായി പോലീസ് പറയുന്നു. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം.
