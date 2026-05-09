Dridam Movie Review: ഷെയ്ൻ നിഗം ചിത്രം 'ദൃഢം'; ദൃഢതയുള്ള സിനിമാനുഭം, ഗംഭീര ക്ലൈമാക്സ്

ഷെയ്ൻ നിഗത്തെ നായകനാക്കി മാർട്ടിൻ ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത പോലീസ് ഇൻവെറ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം 'ദൃഢം' ഇന്നലെ തീയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തി. ഈയടുത്ത കാലത്തായി മലയാളത്തിൽ വന്ന ത്രില്ലർ സിനിമകളെടുത്താൽ അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമ അനുഭവം നൽകുന്ന ചിത്രമാണ് ‘ദൃഢം’ എന്നാണ് പ്രേക്ഷക അഭിപ്രായം. മലയാള ക്രൈം ത്രില്ലറുകളുടെ പതിവ് ഫോർമുലകളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുന്ന ദൃഢം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന പോലീസ് ഓഫീസർ എസ്ഐ വിജയ് രാധാകൃഷ്ണനിലൂടെയാണ് കഥ പറയുന്നത്. ഇടുക്കിയിലെ ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ആദ്യ പോസ്റ്റിങ്ങായി എസ്ഐ വിജയ് രാധാകൃഷ്ണൻ എത്തുന്നതോടെയാണ് ഇവിടെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്.
സർവീസിൽ തികച്ചും പുതുമുഖമായ വിജയ്, അനുഭവസമ്പത്ത് കുറവായിട്ടും തന്റെ ആദ്യ കേസ് തെളിയിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് സിനിമയിയെ പ്രധാന ആകർഷണം. പതിയെ സിനിമ സസ്പെൻസിലേക്ക് കടക്കുന്നതോടെ ഒരു സാധാരണ ത്രില്ലർ എന്നതിലുപരി ‘ദൃഢം’ കൂടുതൽ അന്വേഷണാനുഭവമായി മാറുന്നു. അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സിനിമയുടെ സസ്പെൻസും ടെൻഷനും ഇരട്ടിയാകുകയും ക്ലൈമാക്സ് പ്രേക്ഷകനെ ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം.
സാധാരണ ക്രൈം ത്രില്ലറുകളിലെ പതിവ് ക്ലീഷേകളിൽ വീഴാതെ, ഘട്ടം ഘട്ടമായി മുന്നേറുന്ന പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തന്നെയാണ് ചിത്രം. ഓരോ തെളിവുകളും ചേർത്തുപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ രീതി പ്രേക്ഷകനെ കഥയോട് ചേർത്ത് നിർത്തും. സിനിമയുടെ യഥാർത്ഥ ഹൈലൈറ്റ് അവസാന ഭാഗമാണ്. ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തുമ്പോൾ കഥ പൂർണ്ണമായും മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ട്വിസ്റ്റും ഷോക്കിങ് റിവീലേഷൻസും ചേർന്ന് അവസാന നിമിഷങ്ങൾ ശരിക്കും ത്രില്ലിംഗ് അനുഭവമാണ്.
ചിത്രത്തിൽ ഷെയിൻ നിഗം അവതരിപ്പിച്ച എസ്ഐ വിജയ് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. പതിവ് മാസ് പോലീസ് ഹീറോ ഇമേജുകളിൽ നിന്ന് മാറി, സർവീസിൽ പുതുതായി എത്തുന്ന ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ഭയവും ആത്മവിശ്വാസക്കുറവും എല്ലാം വളരെ നാച്ചുറലായി ഷെയിൻ അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സീനുകളിലെ ഷെയിൻ നിഗത്തിന്റെ പ്രകടനം സിനിമയ്ക്ക് കൂടുതൽ റിയലിസ്റ്റിക് ഫീൽ നൽകുന്നുണ്ട്.
ഓരോ സീനുകൾ കഴിയുമ്പോഴും ‘ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ’ എന്ന കൗതുകം നിലനിർത്തുന്ന തരത്തിലാണ് സിനിമ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ബി തിലകൻ, ദിനേഷ് പ്രഭാകർ, നന്ദൻ ഉണ്ണി, കോട്ടയം രമേഷ്, വിനോദ് ബോസ്, അഭിറാം രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രശാന്ത് മുരളി, മാത്യു വർഗീസ്, ജോജി കെ ജോൺ, ബ്രിട്ടോ ഡേവിഡ്, അഭിഷേക് രവീന്ദ്രൻ, സാനിയ ഫാത്തിമ, കൃഷ്ണ പ്രഭ എന്നിവരും അവരവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഭംഗിയാക്കി. പോലീസ് ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു മികച്ച തീയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും ‘ദൃഢം’.
പ്രേക്ഷകരെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കും വിധത്തിൽ 'പ്രൊട്ടക്ട്, സേർവ്, സർവൈവ്' എന്ന ടാഗ് ലൈൻ നൽകി ഒരുക്കിയ ദൃഢം, ഇ ഫോർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, ജീത്തു ജോസഫ് (ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ്) എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുകേഷ് ആർ മേത്ത, സിവി സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ദൃഢം നിർമ്മിച്ചത്. സാങ്കേതിക ഭാഗത്തിൽ പിഎൻ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്റെ ഛായാഗ്രഹണവും ശ്രീരാഗ് സജിയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ചിത്രത്തിന്റെ മാറ്റ് കൂട്ടുന്നു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: കറ്റീന ജീത്തു, ഛായാഗ്രഹണം: പിഎം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, എഡിറ്റർ: വിനായക്, സംഗീത സംവിധാനം: ശ്രീരാഗ് സജി,
സൗണ്ട് ഡിസൈനർ: രാഹുൽ ജോസഫ്, സെത് എം ജേക്കബ്, സൗണ്ട് മിക്സ്: ജിതിൻ ജോസഫ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: സുനിൽ ദാസ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ: അധിര രഘുനാഥൻ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ക്യാത്തി ജീത്തു, അനൂപ് കെഎസ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ: അരവിന്ദ് ബാബു, മേക്കപ്പ്: രതീഷ് വിജയൻ, ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ: മഹേഷ് മാത്യു, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ദീപക് പരമേശ്വരൻ, വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ: ടോണി മാഗ്മിത്ത്, ഡിഐ കളറിസ്റ്റ്: ലിജു പ്രഭാകർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: ലേഖ മോഹൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: അമരേഷ് കുമാർ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്- വിപിൻ കുമാർ.വി, സ്റ്റിൽസ്: നന്ദു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ: ടെൻ പോയിന്റ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.