English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shwetha Menon: 'കീഴ് കോടതി നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല'; ശ്വേതാ മേനോനെതിരായ കേസിന്റെ തുടർ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി

Shwetha Menon Case Updates: കേസിന്റെ അന്വേഷണ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ശ്വേതാ മേനോൻ നൽകിയ ഹർജി പരി​ഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Aug 7, 2025, 05:41 PM IST
  • സിജെഎം കോടതിയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റിസ് വി.ജി.അരുൺ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തേടി
  • ഇത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന് നോട്ടീസയക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു

Read Also

  1. Shwetha Menon:അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ച് പണം സമ്പാദിച്ചു; ശ്വേത മേനോനെതിരെ കേസ്

Trending Photos

Pomegranate Facepack: തിളക്കമുള്ള ചര്‍മ്മം വേണോ? മാതളനാരങ്ങ ഫേസ് പാക്ക് പരീക്ഷിക്കാം
5
Pomegranate Face pack
Pomegranate Facepack: തിളക്കമുള്ള ചര്‍മ്മം വേണോ? മാതളനാരങ്ങ ഫേസ് പാക്ക് പരീക്ഷിക്കാം
Todays Horoscope: കര്‍ക്കിടകം രാശിക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം, കന്നി രാശിക്കാർ അൽപം ശ്രദ്ധിക്കണം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Todays Horoscope: കര്‍ക്കിടകം രാശിക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം, കന്നി രാശിക്കാർ അൽപം ശ്രദ്ധിക്കണം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സമ്മർദ്ദം ഏറും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സമ്മർദ്ദം ഏറും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold price Today 06 August 2025: പവന് 75,000 കടന്നു; റെക്കോർഡിട്ട് സ്വർണവില
7
Gold price today
Gold price Today 06 August 2025: പവന് 75,000 കടന്നു; റെക്കോർഡിട്ട് സ്വർണവില
Shwetha Menon: 'കീഴ് കോടതി നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല'; ശ്വേതാ മേനോനെതിരായ കേസിന്റെ തുടർ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: അശ്ലീല സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച് പണം സമ്പാദിച്ചുവെന്നും ഇതിന്റെ രംഗങ്ങൾ അശ്ലീല സൈറ്റുകളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നും ആരോപിച്ച് നടി ശ്വേത മേനോനെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലെ തുടർ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിർദേശം നൽകിയ എറണാകുളം സിജെഎം കോടതിയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റിസ് വി.ജി.അരുൺ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തേടി.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന് നോട്ടീസയക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു. കേസിന്റെ അന്വേഷണ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ശ്വേതാ മേനോൻ നൽകിയ ഹർജി പരി​ഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി. പരാതി ലഭിച്ചാൽ ബിഎൻഎസ്എസ് പ്രകാരം ആദ്യം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് തേടേണ്ടതുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇതടക്കമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് സിജെഎം കോടതിയുടെ നടപടിയെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ALSO READ: 'ഇത് ​ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാ​ഗം, ശ്വേതക്കെതിരെ ചുമത്തിയത് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ്'; ബലിയാടാകുന്നത് രണ്ട് സ്ത്രീകളെന്ന് മാലാ പാർവതി

പിന്നീട് കേസിന്റെ തുടർ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഉത്തരവിട്ടു. സിജെഎം കോടതിയുടെ ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ എറണാകുളം സെന്‍ട്രൽ പോലീസ് ശ്വേതാ മേനോനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ഐടി നിയമത്തിലെ 67 (എ), അനാശാസ്യപ്രവർത്തന നിരോധന നിയമത്തിലെ 5,3 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Shwetha MenonShwetha Menon CaseShwetha Menon Case UpdatesHigh Courtഹൈക്കോടതി

Trending News