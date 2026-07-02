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Shwetha Menon: ''മൗനം പാലിച്ചത് 'അമ്മ'യ്ക്ക് വേണ്ടി''; നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാതെ ഇനി പടിയിറങ്ങില്ലെന്ന് ശ്വേത മേനോൻ

തന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാതെ 'അമ്മ'യിൽ നിന്ന് രാജിവയ്ക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പ്രസിഡന്റ് ശ്വേത മേനോൻ.

Written ByKarthika V
Published: Jul 02, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:14 PM IST
Shwetha Menon: ''മൗനം പാലിച്ചത് 'അമ്മ'യ്ക്ക് വേണ്ടി''; നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാതെ ഇനി പടിയിറങ്ങില്ലെന്ന് ശ്വേത മേനോൻ
Image Credit: Shwetha Menon | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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