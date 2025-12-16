English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Dose Movie: ബോക്സ് ഓഫീസിന് 'ഡോസു'മായി സിജു വിൽസൺ; ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

Dose Movie: ബോക്സ് ഓഫീസിന് 'ഡോസു'മായി സിജു വിൽസൺ; ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

Dose First Look Poster: ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നത് നവാഗതനായ അഭിലാഷ് ആര്‍. നായര്‍ ആണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 16, 2025, 12:04 PM IST
  • എസിനിമാറ്റിക്ക് പിക്‌ചേഴ്‌സിൻ്റെ ബാനറിൽ വണ്ടർ മൂഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്സിനൊപ്പം ചേർന്ന് ഷാന്റോ തോമസ് ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്
  • അങ്കിത് ത്രിവേദിയാണ് ഡോസിൻറെ കോ-പ്രൊഡ്യൂസർ

Read Also

  1. Aaha Movie: ഇന്ദ്രജിത്തിന്‍റെ 'ആഹാ'യിലെ പ്രണയഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

Trending Photos

Sunafa Yoga: സുനഭ യോ​ഗത്താൽ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് ഭാ​ഗ്യ ദിനങ്ങൾ; വർഷാവസാനം കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ നേട്ടങ്ങൾ!
6
Horoscope
Sunafa Yoga: സുനഭ യോ​ഗത്താൽ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് ഭാ​ഗ്യ ദിനങ്ങൾ; വർഷാവസാനം കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ നേട്ടങ്ങൾ!
Surya Gochar 2026: പുതുവർഷത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഈ രാശിക്കാർക്ക്; ഇട്ടുമൂടാൻ സമ്പത്ത്!
6
Surya Gochar 2026
Surya Gochar 2026: പുതുവർഷത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഈ രാശിക്കാർക്ക്; ഇട്ടുമൂടാൻ സമ്പത്ത്!
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Triple Rajayoga: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനം കിടിലം അപൂർവ രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി
8
Triple Rajayoga
Triple Rajayoga: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനം കിടിലം അപൂർവ രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി
Dose Movie: ബോക്സ് ഓഫീസിന് 'ഡോസു'മായി സിജു വിൽസൺ; ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

സിജു വിൽസൺ നായകനാകുന്ന മെഡിക്കൽ ത്രില്ലർ ഡോസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കി. സംവിധായകൻ ബ്ലെസ്സിയും പദ്മകുമാറും ചേർന്നാണ് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയത്. ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നത് നവാഗതനായ അഭിലാഷ് ആര്‍. നായര്‍ ആണ്. എസിനിമാറ്റിക്ക് പിക്‌ചേഴ്‌സിൻ്റെ ബാനറിൽ വണ്ടർ മൂഡ്‌ പ്രൊഡക്ഷന്സിനൊപ്പം ചേർന്ന് ഷാന്റോ തോമസ് ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ജഗദീഷ്, അശ്വിന്‍ കുമാര്‍, ദൃശ്യ രഘുനാഥ്, കൃഷ കുറുപ്പ്, റോണി ഡേവിഡ്, കൃഷ്ണ ശങ്കർ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാനവേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. ഒരു ആശുപത്രിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ക്രൈമും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും നിഗൂഢതകളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മെഡിക്കൽ ക്രൈമുകളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് 'ഡോസ്'  ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അങ്കിത് ത്രിവേദിയാണ് ഡോസിൻറെ കോ-പ്രൊഡ്യൂസർ. മസ്ക്കറ്റ് മൂവി മേക്കേഴ്സ്, സിനിമ നെറ്റ്വർക്ക്, വിൽസൺ പിക്ചേഴ്സ്, കുര്യൻ സി മാത്യു എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്.

മ്യൂസിക്- ഗോപി സുന്ദർ. ഛായാഗ്രഹണം- വിഷ്ണുപ്രസാദ്. എഡിറ്റിംഗ്- ശ്യാം ശശിധരൻ. ആക്ഷൻ- ഫീനിക്സ് പ്രഭു. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ- അപ്പുമാരായി. ഡിഐ- ലിജു പ്രഭാകർ. മേക്കപ്പ്- പ്രണവ് വാസൻ. കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ- സുൽത്താനാ റസാഖ്. ഓഡിയോഗ്രഫിക്- ജിജു ടി ബ്രൂസ്. പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈൻ- മനോജ്‌ കുമാർ പറപ്പിള്ളിൽ.

ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- അജയ് ചന്ദ്രിക, പ്രശാന്ത് ഈഴവൻ, തൻവിൻ നസീർ. പ്രൊജക്റ്റ് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ- ഭാഗ്യരാജ് പെഴുംപാറ. കാസ്റ്റിംഗ്- സൂപ്പർ ഷിബു. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- പ്രസാദ് നമ്പ്യൻകാവ്. പി.ആർ.ഒ- റോജിൻ കെ റോയ്, സതീഷ് എരിയാളത്ത്. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്- ടാഗ് 360. ഡിസൈൻ- യെല്ലോ ടൂത്ത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Dose MovieDose first look poster

Trending News