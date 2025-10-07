Arasan Movie: സിമ്പുവും വെട്രിമാരനും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന 'അരസൻ'; ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

സിമ്പുവിനെ നായകനാക്കി വെട്രിമാരൻ ഒരുക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു. 'അരസൻ' എന്നാണ് സിനിമയ്ക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. വി ക്രിയേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ കലൈപ്പുലി എസ് താണു ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം. 'അസുരൻ" എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം വെട്രിമാരൻ - കലൈപ്പുലി എസ് താണു ടീം ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് അരസൻ.
ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവായ വെട്രിമാരൻ ആദ്യമായാണ് സിമ്പുവുമായി ഒരുമിച്ചൊരു ചിത്രം ചെയ്യുന്നത്. അതിശക്തമായ കഥാപാത്രമായിരിക്കും സിമ്പുവിന്റേതെന്നാണ് ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. അരസനിലൂടെ തന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ നാഴികല്ലായി മാറാവുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായി മാറാനൊരുങ്ങുകയാണ് താരം. സിമ്പുവിന്റെ രാജകീയ തിരിച്ചുവരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ആരാധകർക്കും ഈ ചിത്രം വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു.
ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ, അണിയറ പ്രവർത്തകർ, സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ വൈകാതെ പുറത്ത് വിടും. പൊല്ലാതവൻ, ആടുകളം, വിസാരണൈ, വട ചെന്നൈ, അസുരൻ, വിടുതലൈ 1, വിടുതലൈ 2 എന്നിവക്ക് ശേഷം വെട്രിമാരൻ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് "അരസൻ" . പിആർഒ- ശബരി.
