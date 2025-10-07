English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Arasan Movie: സിമ്പുവും വെട്രിമാരനും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന 'അരസൻ'; ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

വെട്രിമാരനും സിലമ്പരസനും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അരസൻ.

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 7, 2025, 11:34 AM IST
  • വി ക്രിയേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ കലൈപ്പുലി എസ് താണു ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.
  • 'അസുരൻ" എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം വെട്രിമാരൻ - കലൈപ്പുലി എസ് താണു ടീം ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് അരസ

Read Also

  1. Feminichi Fathima Trailer: ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ പ്രശംസ നേടിയ 'ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ' ഇനി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; ട്രെയിലർ റിലീസായി

Trending Photos

Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; മീന രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; മീന രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Types of Pimples: മുഖക്കുരു എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്;അവയുടെ ചികിത്സയും
6
Types of Pimples
Types of Pimples: മുഖക്കുരു എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്;അവയുടെ ചികിത്സയും
Dhana Rajayoga: 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദീപാവലിയിൽ പവർഫുൾ ധന രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ കാലം ഒപ്പം തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി
6
Dhana Rajayoga
Dhana Rajayoga: 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദീപാവലിയിൽ പവർഫുൾ ധന രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ കാലം ഒപ്പം തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി
Essential oils: ചർമ്മത്തിൻ്റെ തിളക്കം കൂട്ടാൻ ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കൂ
6
Essential oils
Essential oils: ചർമ്മത്തിൻ്റെ തിളക്കം കൂട്ടാൻ ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കൂ
Arasan Movie: സിമ്പുവും വെട്രിമാരനും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന 'അരസൻ'; ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

സിമ്പുവിനെ നായകനാക്കി വെട്രിമാരൻ ഒരുക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു. 'അരസൻ' എന്നാണ് സിനിമയ്ക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. വി ക്രിയേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ കലൈപ്പുലി എസ് താണു ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം. 'അസുരൻ" എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം വെട്രിമാരൻ - കലൈപ്പുലി എസ് താണു ടീം ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് അരസൻ.

Add Zee News as a Preferred Source

ദേശീയ പുരസ്‍കാര ജേതാവായ വെട്രിമാരൻ ആദ്യമായാണ് സിമ്പുവുമായി ഒരുമിച്ചൊരു ചിത്രം ചെയ്യുന്നത്. അതിശക്തമായ കഥാപാത്രമായിരിക്കും സിമ്പുവിന്റേതെന്നാണ് ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. അരസനിലൂടെ തന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ നാഴികല്ലായി മാറാവുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായി മാറാനൊരുങ്ങുകയാണ് താരം. സിമ്പുവിന്റെ രാജകീയ തിരിച്ചുവരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ആരാധകർക്കും ഈ ചിത്രം വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. 

Also Read: Avihitham Movie: ആദ്യ ​ഗാനവുമായി 'അവിഹിതം' ടീം; ‘അയ്യയ്യേ നിർമ്മലേ.. ​ഗാനം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ, അണിയറ പ്രവർത്തകർ, സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ വൈകാതെ പുറത്ത് വിടും. പൊല്ലാതവൻ, ആടുകളം, വിസാരണൈ, വട ചെന്നൈ, അസുരൻ, വിടുതലൈ 1, വിടുതലൈ 2 എന്നിവക്ക് ശേഷം വെട്രിമാരൻ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് "അരസൻ" . പിആർഒ- ശബരി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

ArasanSimbuSilambarasan TRVetrimaaranഅരസൻ

Trending News