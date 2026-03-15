Amritha Suresh: 'മതിയായില്ലേ' എന്നാണ് അഭി ചോദിച്ചത്! മമ്മി പോയി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് വാ എന്ന് പാപ്പുവും; പ്രപ്പോസൽ വന്നതിലുള്ള പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയെന്ന് അമൃത സുരേഷ്

തന്റെയും സഹോദരി അഭിരാമിയുടെയും സുഹൃത്തിനെപ്പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ മകൾ പാപ്പുവെന്ന് അമൃത സുരേഷ്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 15, 2026, 01:36 PM IST
  • ഇനിയൊരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ താൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് അമൃത സുരേഷ് പറയുന്നത്.
  • എന്നാൽ ഒരു പങ്കാളി വേണമെന്ന ആ​ഗ്രഹമുണ്ട്.

Read Also

  1. Anushka Shetty Wedding: വധുവാകാനൊരുങ്ങി അനുഷ്ക ഷെട്ടി! നടിയുടെ മനസ് കവർന്നത് ബിസിനസുകാരനോ? ആരായിരിക്കും അത്?

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും തേടിയെത്തും! ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യരാശികൾ ഇവരാണ്; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും തേടിയെത്തും! ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യരാശികൾ ഇവരാണ്; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Today&#039;s Horoscope: ബിസിനസിൽ ലാഭം, പ്രശസ്തിയും വന്നുചേരും; ഇന്ന് ഭാ​ഗ്യം ഈ രാശികൾക്കൊപ്പം, അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: ബിസിനസിൽ ലാഭം, പ്രശസ്തിയും വന്നുചേരും; ഇന്ന് ഭാ​ഗ്യം ഈ രാശികൾക്കൊപ്പം, അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Gold Rate Kerala Today: ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം?
Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങണോ? സമയം കളയാതെ വിട്ടോ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക്! ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക്...
5
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങണോ? സമയം കളയാതെ വിട്ടോ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക്! ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക്...
ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിം​ഗറിലൂടെ വന്ന് മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതയായ ​ഗായികയാണ് അമൃത സുരേഷ്. വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊമ്ട് പലപ്പോഴും അമൃത വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. നടൻ ബാലയുമായുള്ള വിവാഹവും, വിവാഹ മോചനവും പിന്നീട് സം​ഗീത സംവിധായകൻ ​ഗോപി സുന്ദറുമായുള്ള ബന്ധവും പിരിയലും ഒക്കെ വാർത്തയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും വിവാഹത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ താരം തുറന്നു പറയുകയാണ്. രഞ്ജിനി ഹരിദാസുമൊത്തുള്ള അഭിമുഖത്തിലാണ് താരത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ.

വിവാഹത്തെ കുറിച്ചും തനിക്ക് വന്നൊരു പ്രപ്പോസലിനെ കുറിച്ചും അമൃത അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മുംബൈയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ഒരു പ്രപ്പോസൽ വന്നിരുന്നു. അത് അറിഞ്ഞതും സഹോദരി അഭിരാമി ചോദിച്ചത് മതിയായില്ലേ എന്നായിരുന്നുവെന്നാണ് അമൃത പറയുന്നത്. തുടർന്ന് ഇക്കാര്യം മകൾ പാപ്പുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടായ പ്രതികരണത്തെ കുറിച്ചും അമൃത പറഞ്ഞു. മമ്മി പോയി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വാ എന്നായിരുന്നു മകളുടെ മറുപടി. 

Also Read: Aadu3: മാറ്റമില്ല പാപ്പൻ എത്തും; ആട് 3 ആഗോള റിലീസ് മാർച്ച് 19ന് തന്നെ

പക്ഷേ ഇനിയൊരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ താൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് അമൃത സുരേഷ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു പങ്കാളി വേണമെന്ന ആ​ഗ്രഹമുണ്ട്. ആദ്യ വിവാഹത്തിന്റെ ട്രോമ ഇപ്പോഴുമുള്ളതിനാൽ കല്യാണം എന്ന ഐഡിയ തനിക്ക് അക്സപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണെന്ന് അമൃത പറയുന്നു.

ജ്യോത്സ്യൻ കാരണം വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ തന്റെ വിവാഹം നടന്നു. 18 വയസിൽ വിവാഹ നിശ്ചയവും 19ാം വയസിൽ വിവാഹവും നടന്നു. ആ പ്രായത്തിൽ വിവാഹം നടക്കണമെന്ന് ജാതകത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ജ്യോത്സ്യൻ പറഞ്ഞത്. മറ്റ് ചില കാരണങ്ങളും അതിലുണ്ട്. ആശ്രമവും മറ്റും ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ളതായിരുന്നു തന്റെ ജീവിതം. കൂടുതൽ ആളുകളെ കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതും ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിം​ഗറിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും തന്നോട് ചെറുതായി സ്നേഹം കാണിച്ചാൽ പോലും താൻ അതിൽ വീണുപോകുമായിരുന്നുവെന്ന് അമൃത സുരേഷ് പറയുന്നു. 

തന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലവ് ബോംബിങ്‌ വലിയൊരു ഫാക്ടറായിരുന്നു. സം​ഗീതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും കരിയറുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തും ഒരുപാട് പ്രോമിസുകൾ ആ ലവ് ബോംബിങിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അമൃത പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് സ്നേഹം കിട്ടിയപ്പോൾ താൻ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും കണ്ടുവെന്നും അമൃത കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

