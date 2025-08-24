Madharaasi Movie: ശിവകാർത്തികേയൻ നായകനാകുന്ന മദ്രാസി; ആക്ഷൻ പാക്ക്ഡ് ട്രെയിലർ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക്

ശിവകാർത്തികേയൻ നായകനാകുന്ന മദ്രാസിയുടെ ട്രെയ്ലർ പുറത്തിറക്കി. തിയേറ്ററിൽ തീപ്പൊരി പാറിക്കുന്ന ചിത്രമാകും മദ്രാസിയെന്നാണ് ട്രെയ്ലർ നൽകുന്ന സൂചന. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ ട്രെയ്ലറിൽ നായികയായ രുക്മിണി വസന്തും പോലീസ് ഓഫീസർ വേഷത്തിൽ മലയാളത്തിന്റെ ബിജു മേനോനും വില്ലനായി വിദ്യുത് ജന്വാലും ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്.
എ ആർ മുരുഗദോസിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ചിത്രം സെപ്റ്റംബർ 5ന് തിരുവോണനാളിൽ ലോകവ്യാപകമായി റിലീസാകും. പ്രേക്ഷകർക്ക് മികച്ച തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് സമ്മാനിക്കുന്ന ചിത്രമാകും മദ്രാസിയെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
'ഗജിനി പോലുള്ള തിരക്കഥയും തുപ്പാക്കിയിലേത് പോലുള്ള ആക്ഷൻ സീനുകളുമാണ് മദ്രാസിക്കായി ഞാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായിരുന്നു എന്റെ വിഷൻ. അത് കൃത്യമായി ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വന്നിട്ടുമുണ്ട്' മുരുഗദോസ് പറയുന്നു.
മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി, കന്നഡ, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലായാണ് പ്രേക്ഷകരെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയ്ലർ റിലീസ് ചെയ്തത്. ശ്രീ ലക്ഷ്മി മൂവീസ് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ശിവകാർത്തികേയൻ, രുക്മിണി വസന്ത്, വിദ്യുത് ജന്വാൽ, ബിജു മേനോൻ, ഷബീർ കല്ലറക്കൽ, വിക്രാന്ത് എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്.
മദ്രാസിയുടെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ ആണ്. സിനിമാട്ടോഗ്രാഫി: സുധീപ് ഇളമൺ. എഡിറ്റിങ്: ശ്രീകർ പ്രസാദ്. കലാസംവിധാനം: അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട്. ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി: കെവിൻ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ദിലീപ് സുബ്ബരായൻ. പിആർഒ: ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൽട്ടന്റ്: പ്രതീഷ് ശേഖർ.
