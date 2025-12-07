Smriti Mandhana: വേർപിരിയലിന് ശേഷം പരസ്പരം 'അൺഫോളോ' ചെയ്ത് സ്മൃതി മന്ദാനയും പലാഷ് മുച്ചലും

പ്രമുഖ സംഗീത സംവിധായകൻ പലാഷ് മുച്ചലും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സ്മൃതി മന്ദാനയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഔദ്യോഗികമായി വേണ്ടെന്ന് വെച്ച ശേഷം ഇരുവരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പരസ്പരം അൺഫോളോ ചെയ്തു. നവംബർ 23 ന് വിവാഹിതരാകാനിരുന്ന ഇരുവരുടെയും ചടങ്ങുകൾ, സ്മൃതിയുടെ പിതാവിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതോടെ മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സ്റ്റോറിയിലൂടെ വിവാഹത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയ കാര്യം ഇരുവരും അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇരുവരും വിവാഹത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയെങ്കിലും, മുംബൈയിലെ ഡി.വൈ. പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് സ്മൃതിയോട് വിവാഹാഭ്യർഥന നടത്തുന്ന വീഡിയോ പലാഷ് ഇപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, സ്മൃതി വിവാഹ നിശ്ചയം, വിവാഹം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും, വിവാഹാഭ്യർഥനയുടെ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടെ നീക്കം ചെയ്തു.
വിവാഹത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങൾ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. സ്മൃതിയുടെ പിതാവ് ശ്രീനിവാസ് മന്ഥാനക്ക് ഹൃദയാഘാതത്തിന് സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാരണം സാങ്ലിയിൽ ആശുപത്രിയിലാക്കി. ഇതോടെ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ മാറ്റിവെച്ചു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പലാഷിനെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ഇതിനിടെ, ഒരു നൃത്തസംവിധായകനുമായി പലാഷിന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സ്മൃതിയെ വഞ്ചിച്ചുവെന്നുമുള്ള അടിസ്ഥാനരഹിതമായ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പ്രചരിച്ചു. ഇതിനെതിരെ നിയമപരമായി നീങ്ങുമെന്ന് പലാഷ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
