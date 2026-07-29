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Sri Sri Movie: പ്രണയവും സൗഹൃദവും യാത്രകളുമായി "ആരോ ആരോ"; ദുൽഖർ സൽമാൻ- പൂജ ഹെഗ്ഡെ ചിത്രം "ശ്രീ ശ്രീ" യിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്

Aaro Aaro First Single Out: ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ദുൽഖർ സൽമാന് ആശംസകൾ നൽകി കൊണ്ടാണ് "ആരോ ആരോ" എന്ന ഗാനം പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 29, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:08 AM IST
Sri Sri Movie: പ്രണയവും സൗഹൃദവും യാത്രകളുമായി "ആരോ ആരോ"; ദുൽഖർ സൽമാൻ- പൂജ ഹെഗ്ഡെ ചിത്രം "ശ്രീ ശ്രീ" യിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്
Image Credit: Sree Sree | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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