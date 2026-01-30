Varanasi Release Date: ദൃശ്യവിരുന്നൊരുക്കാൻ അവരെത്തുന്നു; രാജമൗലി ചിത്രം 'വാരണാസി'യുടെ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

സിനിമാ പ്രേമികള് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് എസ് എസ് രാജമൗലി ഒരുക്കുന്ന 'വാരണാസി'. മഹേഷ് ബാബു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ പൃഥ്വിരാജും പ്രധാന വേഷം ചെയ്യുന്നു. ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ. ഓരോ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏവരും.
ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംവിധായകന് എസ് എസ് രാജമൗലി, പൃഥ്വിരാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തിയതി ഔദ്യോഗികമായി സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണിത്. 2027 ഏപ്രില് 7ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
മഹേഷ് ബാബു, പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ പ്രിയങ്ക ചോപ്രയാണ് നായിക. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മഹേഷ് ബാബു നായകനാകുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ഇന്ത്യന് സിനിമയില് തിരിച്ചെത്തുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. എസ് എസ് രാജമൗലിയുടെ അച്ഛനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ വിജയേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എം എം കീരവാണിയാണ് സിനിമയുടെ സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിക്കുന്നത്.
ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ 'വാരാണസി'യുടെ ടീസർ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ചിത്രത്തിൽ 'രുദ്ര' എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മഹേഷ് ബാബു എത്തുന്നത്. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച 130x100 ഫീറ്റ് സ്ക്രീനിലാണ് ടീസർ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. സിഇ 512-ലെ (CE 512) വാരാണസിയുടെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളോടെയാണ് ടീസർ ആരംഭിക്കുന്നത്. വമ്പൻ ബജറ്റിലൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ദൃശ്യവിസ്മയം തന്നെയായിരിക്കും സമ്മാനിക്കുകയെന്ന സൂചനയാണ് ടീസർ നൽകുന്നത്.
