English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • SS Rajamouli Movie: ദുഷ്ടനും ക്രൂരനും അജ്ഞാത ശക്തിയുമുള്ള കുംഭയായി പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ; രാജമൗലി ചിത്രത്തിലെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ

SS Rajamouli Movie: ദുഷ്ടനും ക്രൂരനും അജ്ഞാത ശക്തിയുമുള്ള കുംഭയായി പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ; രാജമൗലി ചിത്രത്തിലെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ

Prithviraj Sukumaran Kumbha First Look Poster: കുംഭ എന്ന കഥാപാത്രമാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 7, 2025, 03:01 PM IST
  • 'SSMB29' എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് താൽക്കാലികമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്
  • ദുഷ്ടനും ക്രൂരനും ആജ്ഞാശക്തിയുള്ളതുമായ ഒരു എതിരാളിയായാണ് കുംഭ എത്തുന്നത്

Read Also

  1. Mammootty യുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ ഭീഷ്‌മ പർവ്വതിന്റെ First Look Poster Dulquer Salmaan പുറത്ത് വിട്ടു

Trending Photos

Navapanchama Raja Yoga: നവപഞ്ചമ രാജയോഗം; 2026-ഓടെ ഇവർക്ക് അടിമുടി ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!
6
Navapanchama Rajayoga
Navapanchama Raja Yoga: നവപഞ്ചമ രാജയോഗം; 2026-ഓടെ ഇവർക്ക് അടിമുടി ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!
Chanakya Niti: ഈ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഭർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തൂ...ചാണക്യ നീതി
5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ഈ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഭർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തൂ...ചാണക്യ നീതി
Samsaptak Yog 2025: ശുക്ര-ചന്ദ്രന്റെ പവർഫുൾ സമസപ്തക യോഗം ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപാര സമ്പത്ത്!
8
Samasaptak Yoga
Samsaptak Yog 2025: ശുക്ര-ചന്ദ്രന്റെ പവർഫുൾ സമസപ്തക യോഗം ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപാര സമ്പത്ത്!
Chanakya Niti: സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക ...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക ...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
SS Rajamouli Movie: ദുഷ്ടനും ക്രൂരനും അജ്ഞാത ശക്തിയുമുള്ള കുംഭയായി പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ; രാജമൗലിയുടെ ചിത്രത്തിലെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ

ആരാധകർ ഏറെ നാളായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് എസ്.എസ്. രാജമൗലി-മഹേഷ് ബാബു-പൃഥ്വിരാജ്-പ്രിയങ്കാ ചോപ്ര ടീം ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം. ഇപ്പോഴിതാ പ്രേക്ഷകരുടെ ആകാംഷക്ക് വിരാമമിട്ട് ചിത്രത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ അണിയറപ്രവർത്തകർ റിലീസ് ചെയ്തു.

Add Zee News as a Preferred Source

ഗ്ലോബ് ട്രോട്ടറിന്റെ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള കുംഭ എന്ന കഥാപാത്രമാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രാജമൗലിയുടെയും മഹേഷ് ബാബുവിന്റെയും ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും അഭിലാഷമായ ലോകനിർമ്മാണ സംരംഭമാണ് ഗ്ലോബ് ട്രോട്ടർ. 'SSMB29' എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് താൽക്കാലികമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്.

ദുഷ്ടനും ക്രൂരനും ആജ്ഞാശക്തിയുള്ളതുമായ ഒരു എതിരാളിയായാണ് കുംഭ എത്തുന്നത്. ഒരു ഹൈടെക് വീൽചെയറിൽ പൃഥ്വിരാജിനെ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ വില്ലനായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പോസ്റ്റർ ആണ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. എസ്.എസ്. രാജമൗലിയുടെ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെയാണ് പൃഥ്വിരാജിന്റെ കുംഭ പോസ്റ്റർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തന്റേതായ ശൈലിയിൽ പുതിയ ചിത്രത്തെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ പ്രശംസ നേടി ഓസ്കാർ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ ആർആർആറിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സംവിധായകൻ എസ് എസ് രാജമൗലി പുതിയ ബ്രഹ്‌മാണ്ഡ ചിത്രവുമായി എത്തുന്നത്.

"കുംഭയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ കഥാപാത്രമാണിത്, മഹേഷ് ബാബു നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ തയ്യാറാണ്. പ്രിയങ്കാ ചോപ്രാ ഗെയിം ആരംഭിക്കുന്നു, എന്റെ പരിമിതികളെ നിരന്തരം പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ലോകം ഒരുക്കിയ രാജമൗലി സാറിന് നന്ദി"- പൃഥ്വിരാജ് പോസ്റ്റർ പങ്കുവച്ചു തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു.

നവംബർ 15-ന് ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ലോഞ്ച് ഇവന്റ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷങ്ങൾക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രസ്തുത ചടങ്ങിൽ അഭിനേതാക്കളും അണിയറപ്രവർത്തകരും പങ്കെടുക്കും. മഹേഷ് ബാബു, പൃഥ്വിരാജ്, പ്രിയങ്കാ ചോപ്ര എന്നിവർ ആദ്യമായി ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. പിആർഒ, മാർക്കറ്റിങ് കൺസൾട്ടന്റ്: പ്രതീഷ് ശേഖർ.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

SS Rajamouli MoviePrithviraj Sukumaranരാജമൌലിപൃഥ്വിരാജ്

Trending News