  • Jana Nayagan Release: സെൻസർ കുരുക്കിൽ വിജയുടെ അവസാന ചിത്രം; 'ജനനായകൻ' വെള്ളിയാഴ്ച എത്തില്ല, സ്ഥിരീകരിച്ച് നിർമാതാക്കൾ

Jana Nayagan Release: സെൻസർ കുരുക്കിൽ വിജയുടെ അവസാന ചിത്രം; 'ജനനായകൻ' വെള്ളിയാഴ്ച എത്തില്ല, സ്ഥിരീകരിച്ച് നിർമാതാക്കൾ

കോടതി വിധി വന്ന ശേഷം മാത്രമെ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമാകുകയുള്ളൂ  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 8, 2026, 08:56 AM IST
  • ആദ്യം U/A സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉറപ്പുനൽകിയ ശേഷം എന്തിനാണ് നിലപാട് മാറ്റിയതെന്ന് ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു.
  • നേരത്തെ U/A സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്ത അഞ്ചംഗ എക്സാമിനിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു അംഗം തന്നെയാണ് പിന്നീട് ചിത്രത്തിനെതിരെ പരാതി നൽകിയതെന്ന് സെൻസർ ബോർഡ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ചെന്നൈ: രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് മുൻപുള്ള ദളപതി വിജയുടെ അവസാന ചിത്രമായ ജനനായകന്റെ റിലീസ് മാറ്റി. ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാക്കളായ കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രം ജനുവരി 9, വെള്ളിയാഴ്ച റിലീസ് ചെയ്യില്ലെന്നാണ് സ്ഥിരീകരണം. പുതിയ തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമതടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് റിലീസ് മാറ്റിയത്.

സാഹചര്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അപ്പുറമാണെന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി നിർമ്മാതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജിയിൽ വ്യാഴാഴ്ചയും വിധി ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് വിവരം. ജസ്റ്റിസ് പി.ടി ആശയുടെ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ വ്യാഴാഴ്ച ഹർജി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നതും തിരിച്ചടിയായി. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മാത്രമേ കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധിയുണ്ടാകൂ എന്നാണ് സൂചന. വിധി അനുകൂലമായാലും അന്നേദിവസം തന്നെ ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുക എന്നത് പ്രായോഗികമല്ല.

Also Read: Moonwalk Audio Launch: പ്രഭുദേവ-എആർആർ കോംബോ വീണ്ടും; കൂടെ അജു വർഗീസും അർജുൻ അശോകനും

ആദ്യം U/A സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉറപ്പുനൽകിയ ശേഷം എന്തിനാണ് നിലപാട് മാറ്റിയതെന്ന് ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. നേരത്തെ U/A സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്ത അഞ്ചംഗ എക്സാമിനിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു അംഗം തന്നെയാണ് പിന്നീട് ചിത്രത്തിനെതിരെ പരാതി നൽകിയതെന്ന് സെൻസർ ബോർഡ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിനിമ റിവൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടതെന്നും ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി. സിനിമയിൽ സൈന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടയാളങ്ങളുണ്ടെന്നും, പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ അടങ്ങിയ സമിതി പരിശോധിക്കാതെ അനുമതി നൽകാനാവില്ലെന്നും ബോർഡ് അറിയിച്ചു.

ചിത്രം റിവൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടാനുള്ള ചെയർമാന്റെ അധികാരത്തെ തടയാൻ കോടതിക്ക് കഴിയില്ലെന്നും, സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ 20 ദിവസത്തെ സാവകാശമുണ്ടെന്നും അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, എക്സാമിനിംഗ് കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ച 27 മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയാണ് ചിത്രം രണ്ടാമതും പരിശോധനയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചതെന്നും, കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരംഗത്തിന്റെ എതിരഭിപ്രായം ഒരു ഔദ്യോഗിക പരാതിയായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നും നിർമ്മാതാക്കളായ കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് വാദിച്ചു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Actor VijayJananayaganവിജയ്ജനനായകൻജനനായകൻ റിലീ

