Prakash Raj: മമ്മൂക്കയെ അവർ അർഹിക്കുന്നില്ല! ദേശീയ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരെ പ്രകാശ് രാജ്

തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആണെന്നും അതിൽ ജൂറിക്ക് സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനാകില്ലെന്നും നടനും സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാര്ഡ് ജൂറി ചെയര്മാനുമായ പ്രകാശ് രാജ്. എന്നാൽ കേരള അവാര്ഡ് ജൂറിയില് യാതൊരുവിധ ഇടപെടലും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് പ്രകാശ് രാജ് വ്യക്തമാക്കി.
ജൂറി ചെയര്മാനായി എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോള് സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം അവര് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഈ മേഖലയില് എക്സ്പീരിയന്സുളള ഒരാളെ വേണമെന്നായിരുന്നു. തന്നെ ജൂറിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോള് അവാര്ഡ് നിര്ണയത്തില് കൈ കടത്തലുണ്ടാകില്ലെന്നും സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം കേന്ദ്രസര്ക്കാര് മമ്മൂട്ടിയെ അര്ഹിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞു. ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയതിനാൽ അത്തരമൊരു ജൂറിയും കേന്ദ്രസര്ക്കാരും മമ്മൂക്കയെ അർഹിക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞത്.
യുവാക്കളുമായാണ് മമ്മൂക്ക മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞു. ഭ്രമയുഗത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയസൂഷ്മത വളരെ ശക്തമായിരുന്നു. യുവ നടന്മാര് ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും എന്നാല് ടൊവീനോ, ആസിഫ് അലി പോലുളള യുവ നടന്മാര് അതിനായി പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അത് മമ്മൂക്കയെയും മോഹന്ലാലിനെയും പോലുളള മികച്ച നടന്മാരുടെ സ്വാധീനമാണ്. മമ്മൂക്കയുടെ അഭിനയത്തിലെ സൂഷ്മത കാണുമ്പോള് എനിക്ക് അസൂയ തോന്നാറുണ്ടെന്നും പ്രകാശ് രാജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
