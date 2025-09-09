English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Su From SO Ott: തിയേറ്ററിൽ സർപ്രൈസ് ഹിറ്റടിച്ച 'സു ഫ്രം സോ' ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിൽ; സ്ട്രീമിങ് എവിടെ?

കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചിത്രം 5 കോടിക്ക് മുകളിൽ നേടിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 9, 2025, 03:02 PM IST
  • ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ച ഓരോരുത്തരും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • രാജ് ബി. ഷെട്ടി, ശശിധർ ഷെട്ടി ബറോഡ, രവി റായ് കൈലാസ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Su From SO Ott: തിയേറ്ററിൽ സർപ്രൈസ് ഹിറ്റടിച്ച 'സു ഫ്രം സോ' ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിൽ; സ്ട്രീമിങ് എവിടെ?

ജെ പി തുമിനാട് രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത കന്നഡ ചിത്രമാണ് ‘സു ഫ്രം സോ’. കർണാടകയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലും തെലുങ്കിലും ഉൾപ്പെടെ ചിത്രം വൻ വിജയമാണ് നേടിയത്. ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നതും തുമിനാട് ആണ്. തിയേറ്റർ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ചിത്രമിതാ ഒടിടിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. കന്നഡ, മലയാളം, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിൽ ചിത്രം ഒടിടിയിൽ ലഭ്യമാണ്. 

ഷാനിൽ ഗൗതം, ദീപക് രാജ് പണാജെ, പ്രകാശ് തുമിനാട്, മൈം രാമദാസ്, സന്ധ്യ അരേകേരേ, രാജ് ബി ഷെട്ടി എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ച ഓരോരുത്തരും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ് ബി. ഷെട്ടി, ശശിധർ ഷെട്ടി ബറോഡ, രവി റായ് കൈലാസ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വേഫറെർ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രം കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തത്.

Also Read: Lokah Movie: 'ലോക യൂണിവേഴ്സിലെ' 'മൂത്തോൻ' മമ്മൂട്ടി; ജന്മദിനത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ പോസ്റ്ററുമായി ടീം

കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം അഞ്ച് കോടിക്ക് മുകളിലാണ് ചിത്രം നേടിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കെജിഎഫ്, കാന്താര തുടങ്ങിയ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച സിനിമയാണിത്. 4.5 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ബജറ്റ്. കാന്താരയ്ക്ക് ശേഷം ആ​ഗോളതലത്തിൽ 100 കോടി നേടുന്ന കന്നഡ ചിത്രം കൂടിയാണ് സു ഫ്രം സോ. എഡിറ്റിംഗ്- നിതിൻ ഷെട്ടി, മേക്കപ്പ്- റോണക്സ് സേവ്യർ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം- സന്ദീപ് തുളസിദാസ്‌, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ- സുഷമ നായക്, എക്സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ – ബാലു കുംത, അര്പിത് അഡ്യാർ, സംഘട്ടനം- അർജുൻ രാജ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- സിങ്ക് സിനിമ, കളറിസ്റ്റ്- രമേശ് സി.പി., കളർ പ്ലാനെറ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ്.

