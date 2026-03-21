Summer In Bethlehem Deleted Scene: ഇനി ഡെന്നീസ് മാത്രമെന്ന് ആമിയോട് നിരഞ്ജൻ! 9 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യം, പുറത്തുവിട്ടത് 28 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം; റീ-റിലീസിന് പിന്നാലെയെത്തി 'സമ്മർ ഇൻ ബെത്ലഹേമിലെ' ഡിലീറ്റഡ് സീൻ

ഇന്നും മലയാളി പ്രേക്ഷകർ കാണാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് സമ്മർ ഇൻ ബെത്ലഹേം. രഞ്ജിത് തിരക്കഥയൊരുക്കി സിബി മലയിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം മലയാളത്തിലെ നിത്യഹരിത റൊമാന്റിക് ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന് തന്നെയാണ്. ജയറാം, സുരേഷ് ഗോപി, മോഹൻലാൽ, മഞ്ജു വാര്യർ, കലാഭവൻ മണി തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. 1998 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത്. വമ്പൻ ഹിറ്റായി മാറിയ ചിത്രം ഇന്നും മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയാണ്.
അടുത്തിടെ ചിത്രം റീ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ 12നായിരുന്നു സമ്മർ ഇൻ ബെത്ലഹേം 4കെയിൽ റീ റിലീസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിലെ ഒരു ഡിലീറ്റഡ് സീൻ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നീണ്ട 28 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആ സീൻ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒമ്പതുമിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള സീൻ സിനിമയുടെ നിർമാതാവ് സിയാദ് കോക്കറിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമാപ്രേമികൾ ഇത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
മോഹന്ലാല് അവതരിപ്പിച്ച നിരഞ്ജൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മഞ്ജു വാര്യയുടെ കഥാപാത്രമായ ആമിയും സുരേഷ് ഗോപി അവതരിപ്പിച്ച ഡെന്നീസും ജയിലില് പോയി കാണുന്നതും അവിടെ വച്ച് ആമിയുടെ കഴുത്തിൽ ഡെന്നീസിനെ കൊണ്ട് നിരഞ്ജൻ നിർബന്ധിച്ച് താലികെട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് രവിശങ്കറിന്റെ (ജയറാം) കുടുംബത്തെ ആമിയും രവിയും ഡെന്നീസും ചേർന്ന് യാത്രയാക്കുന്നതുമാണ് ക്ലൈമാക്സ്.
Also Read: Drishyam 3 Release: പോസ്റ്ററുമില്ല, പ്രോമോയുമില്ല! ജോർജുകുട്ടിയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കി യുദ്ധം; വിഷുവിന് 'ദൃശ്യം 3' എത്തില്ലേ?
ഡിലീറ്റഡ് സീൻ ഇതാണ്...
ഈ രണ്ട് രംഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത്. ആ സീൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കോക്കേഴ്സ് എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. നിരഞ്ജനെ ജയിലിൽ പോയി കണ്ടശേഷം ആമിയും ഡെന്നീസും തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്നു. ആമി നിരഞ്ജനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് ഡെന്നീസ് എല്ലാവരോടും പറയുന്നു. ഒപ്പം താൻ കെട്ടിയ താലി അവിച്ചുമാറ്റാൻ തയാറാണെന്നും ഡെന്നീസ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ താലിയുടെ മാഹാത്മത്യത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡെന്നീസുമായുള്ള ജീവിക്കാൻ ആമിയെ കുടുംബം നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. ഒടുവില് ഡെന്നീസിനൊപ്പം ജീവിക്കാന് ആമി തീരുമാനിക്കുകയും പിന്നാലെ ആമിയുടെ സ്വപ്നത്തിലെത്തി നിരഞ്ജന് ആമിയോട് തന്നെ മറക്കണമെന്നും ഇനി ഡെന്നീസ് മാത്രമായിരിക്കണമെന്നും പറയുന്നതാണ് വെട്ടിമാറ്റിയ സീൻ.
പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം...
സീൻ പുറത്തുവന്നതോടെ ഇത് സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത് നന്നായി എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. സീനിലെ ഡയലോഗുകൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അരോചകമായി തോന്നിയേക്കാമെന്നും പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു.
സീനിനെ കുറിച്ച് സിബി മലയിൽ പറഞ്ഞത്..
റീ-റിലീസിന് മുൻപ് ഈ രംഗത്തെ കുറിച്ച് സിബി മലയിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. സിനിമയുടെ ആദ്യ ഷോയിൽ ഈ രംഘം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായാണ് സിബി മലയിൽ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ മോഹൻലാലിന്റെ നിരഞ്ജൻ മരിച്ചു എന്നറിയുന്നതോടെ ആളുകൾ തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് നിർമാതാവ് പറഞ്ഞു. ഇതോടെയാണ് രംഗം ഒഴിവാക്കിയത്. റീ മാസ്റ്റർ ചെയ്ത പുതിയ പതിപ്പിൽ ഈ സീൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അതിന്റെ നല്ല നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സർപ്രൈസ് ആയി ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നേനെയെന്നും സിബി മലയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
