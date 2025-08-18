Sunny Leone in Malayalam: മലയാളത്തിൽ മുഴുനീള വേഷവുമായി സണ്ണി ലിയോൺ; പാമ്പള്ളി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'വിസ്റ്റാ വില്ലേജ്'

വൈത്തിരി: ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ജേതാവ് പാമ്പള്ളി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം 'വിസ്റ്റാ വില്ലേജ്' പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബോളിവുഡ് താരം സണ്ണി ലിയോൺ നായികയാവുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് വയനാട്ടിലെ വൈത്തിരിയിൽ നടന്നു. ഡബ്ല്യുഎം മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ എൻകെ മുഹമ്മദ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.
'ഒരു ഞായറാഴ്ച' എന്ന ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ രണ്ട് ദേശീയ അവാർഡുകൾ നേടിയ പാമ്പള്ളിയുടെ കമേഴ്സ്യൽ ചിത്രമാണിത്. കാസർകോടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബചിത്രമാണ് 'വിസ്റ്റാ വില്ലേജ്'. തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രമായിരിക്കും ചിത്രത്തിലേതെന്ന് സണ്ണി ലിയോൺ പറഞ്ഞു. മലയാളത്തിൽ അവരുടെ ആദ്യ മുഴുനീള കഥാപാത്രമാണിത്.
ചിത്രത്തിൽ സണ്ണി ലിയോണിനൊപ്പം അനുശ്രീ, ഡോ റോണി ഡേവിഡ്, ശ്രീകാന്ത് മുരളി, അശോകൻ, മണിയൻപിള്ള രാജു, കിച്ചു ടെല്ലസ്, വൃദ്ധി വിശാൽ, രേണു സൗന്ദർ, സ്മിനു സിജു, രമ്യ സുരേഷ്, രാജേഷ് ശർമ്മ, വിജിലേഷ്, കോഴിക്കോട് സുധീഷ് തുടങ്ങി നാൽപതോളം മലയാള താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചടങ്ങിൽ സണ്ണി ലിയോണിന് പുറമെ നിർമ്മാതാവ് എൻകെ മുഹമ്മദ്, സംവിധായകൻ പാമ്പള്ളി, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ റിയാസ് വയനാട്, നടന്മാരായ അശോകൻ, ഡോ റോണി ഡേവിഡ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ഷൂട്ടിംഗ് തിരക്കുകൾ കാരണം മിക്ക അഭിനേതാക്കൾക്കും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ചടങ്ങിൽ യുമ്ന അജിൻ, നിസാർ വയനാട് എന്നിവർ ഒരുക്കിയ ഗാനസന്ധ്യയും അരങ്ങേറി.
മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ നിഖിൽ.എസ്. പ്രവീൺ ആണ് 'വിസ്റ്റാ വില്ലേജി'ന്റെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ലിജോ പോൾ എഡിറ്റിംഗും, സതീഷ് രാമചന്ദ്രൻ സംഗീത സംവിധാനവും നിർവ്വഹിക്കുന്നു. റോണി റാഫേലാണ് പശ്ചാത്തല സംഗീതം. റിയാസ് വയനാട് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറും, റഷീദ് അഹമ്മദ് മേക്കപ്പും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. താഗ്യു തവനൂർ കലാസംവിധാനവും, മഞ്ജുഷ രാധാകൃഷ്ണൻ വസ്ത്രാലങ്കാരവും നിർവ്വഹിക്കുന്നു. ബികെ ഹരിനാരായണൻ, ബിടി അനിൽകുമാർ, ബിനോയ് കൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് ഗാനരചയിതാക്കൾ. ഷഹബാസ് അമൻ, കപിൽ കപിലൻ, ലക്ഷ്മി, ഹരിചരൺ, ചിന്മയി എന്നിവർ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ പിആർഓ എംകെ ഷെജിൻ ആണ്.
