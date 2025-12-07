English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Suriya 47 Movie: ഒരുങ്ങുന്നത് തമിഴ് ചിത്രം, നായകൻ സൂര്യ; സംവിധായകൻ, താരങ്ങൾ തുടങ്ങി സം​ഗീതം വരെ മലയാളികൾ

സൂര്യ, നസ്ലെൻ, നസ്രിയ, ജിത്തു, സുഷിൻ തുടങ്ങിയവർ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വൈറലാകുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 7, 2025, 02:04 PM IST
  • ജിത്തു മാധവൻ ആണ് സൂര്യ 47 സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
  • നസ്രിയ, നസ്ലെൻ എന്നിവർ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

സൂര്യയുടെ 47ാമത്തെ ചിത്രത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു. മലയാളികൾക്കൊപ്പമാണ് ഇത്തവണ സൂര്യയുടെ ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. സംവിധായകൻ, താരങ്ങൾ, സം​ഗീത സംവിധായകൻ അങ്ങനെ ഒരു മലയാളി ടീമിനൊപ്പമാണ് സൂര്യയുടെ പുതിയ ചിത്രം. 

ജിത്തു മാധവൻ ആണ് സൂര്യ 47 സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. നസ്രിയ, നസ്ലെൻ എന്നിവർ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നസ്ലെന്റെ തമിഴ് അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമാണിത്. സുഷിൻ ശ്യാം ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സം​ഗീത സംവിധായകൻ. 

Also Read: Chatha Pacha Movie: ഇത് വില്ലൻ ലുക്കോ? വെട്രിയായി റോഷൻ മാത്യു; 'ചത്താ പച്ച' ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ

സൂര്യ 47ന്‍റെ പൂജ ഇന്ന് നടന്നു. സാഗരം സ്റ്റുഡിയോസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ സൂര്യ ഒരു പോലീസ് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ പൂജയില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്. 

