Karuppu Movie: 'വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപമായിരുന്നില്ല'; ഇളയരാജയുടെ കോപ്പിറൈറ്റ് വിവാദ രംഗത്തിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് 'കറുപ്പ്' സിനിമ ടീം

ഇളയരാജയുടെ പേര് പരാമർശിച്ച രംഗം ഉടൻ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും ഇനിയുള്ള പ്രദർശനങ്ങളിൽ അതുണ്ടാകില്ലെന്നും ടീം അറിയിച്ചു.
സൂര്യ നായകനായെത്തിയ 'കറുപ്പ്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ സംഗീത സംവിധായകൻ ഇളയരാജയെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് വലിയ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഇളയരാജയുടെ പകർപ്പവകാശ പോരാട്ടങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നതായിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ ഒരു സംഭാഷണം. ഇതാണ് വിവാദമായത്. സംഭവത്തിൽ ക്ഷമാപണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ. ആ രംഗം സിനിമയിൽ നിന്ന് നീക്കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. തിയേറ്ററുകളിൽ വൻ ജനപ്രീതി നേടി പ്രദർശനം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് വിവാദത്തിൽ നിർമ്മാതാക്കൾ ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ഡയലോഗ് മാറ്റുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തത്.
'കറുപ്പി'ൽ ഇളയരാജയുടെ പേര് പരാമർശിച്ച രംഗം ഒരു സന്ദേശം കൈമാറുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കാനോ ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്തതല്ലെന്നും പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇളയരാജയെയോ, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകരെയോ മറ്റാരെയെങ്കിലുമോ ഈ രംഗം വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിനയപൂർവ്വമായ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായും പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിനിമയിലെ ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യ രംഗത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു ഈ പരാമർശം. ഇളയരാജയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപമായി ഇതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അണിയറപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികാരങ്ങളെ ആഴത്തിൽ വിലമതിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. അതിനാൽ ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റ് പതിപ്പുകളിലും തുടർന്നുള്ള പ്രദർശനങ്ങളിലും പ്രസ്തുത ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യുകയോ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതായും അണിയറപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കി.
സൂര്യയ്ക്ക് പുറമെ തൃഷ, ഇന്ദ്രൻസ്, അനഘ മായ രവി എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. ചിത്രത്തിന് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സായ് അഭയങ്കർ ആണ്. ചിത്രം വൻ വിജയം നേടി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആർ.ജെ ബാലാജിയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം ഇതിനോടകം ആഗോളതലത്തിൽ 147 കോടി രൂപയോളം കളക്ഷൻ നേടിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
