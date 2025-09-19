Actor Robo Shankar Passed Away: തമിഴ് ഹാസ്യ നടൻ റോബോ ശങ്കർ സിനിമാ സെറ്റിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 19, 2025, 08:41 AM IST
  • തമിഴ് ഹാസ്യ നടനായ റോബോ ശങ്കർ സിനിമാ സെറ്റിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു
  • ഇന്നലെ ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടിയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണു
  • ശങ്കറിനെ ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല

ചെന്നൈ:  തമിഴ് ഹാസ്യ നടനായ റോബോ ശങ്കർ സിനിമാ സെറ്റിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു.  46 വയസായിരുന്നു.  ഇന്നലെ ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടിയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്ന് ശങ്കറിനെ ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും  രക്ഷിക്കാനായില്ല.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ശങ്കറിനെ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെ തുടർന്ന് ഉടൻതന്നെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു.  ടെലിവിഷന്‍ താരം പ്രിയങ്കയാണ് ഭാര്യ. മകള്‍ ഇന്ദ്രജ ഏതാനും സിനിമകളിലും ടിവി പരിപാടികളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്

മിമിക്രി കലാകാരനായിരുന്ന ശങ്കറിന് സ്റ്റേജില്‍ യന്ത്രമനുഷ്യനെ അനുകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് റോബോ ശങ്കര്‍ എന്നപേരു ലഭിച്ചത്. സ്റ്റാര്‍ വിജയിലെ കലക്കപോവത് യാര് എന്ന ഹാസ്യ പരിപാടിയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ശങ്കർ വിജയ് സേതുപതി നായകനായ 'ഇതര്‍ക്കുതനെ അസൈപ്പെട്ടൈ ബാലമുരുക'യിലൂടെ സിനിമയിലെത്തുകയായിരുന്നു. വായൈ മൂടി പേശവും, ടൂറിങ് ടോക്കീസ്, മാരി തുടങ്ങിയ സിനിമകളില്‍ ശ്രദ്ധയമായ വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടേറെ ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടികളിലും വെബ് സീരിസുകളിലും അഭിനയിച്ചു. ഇടക്കാലത്ത് മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് അവശനായ ശങ്കര്‍ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് അഭിനയരംഗത്ത് വീണ്ടും സജീവമാകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്. വൃക്കയുടെയും കരളിന്റെയും പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചതാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

റോബോ ശങ്കറിന്റെ മരണത്തിൽ നടൻ കമൽ ഹാസൻ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു ആദരാഞ്ജലി എക്‌സിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.  റോബോ ശങ്കറിന്റെ അന്ത്യകർമങ്ങൾ ഇന്ന് നടന്നേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

