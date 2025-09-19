Actor Robo Shankar Passed Away: തമിഴ് ഹാസ്യ നടൻ റോബോ ശങ്കർ സിനിമാ സെറ്റിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

ചെന്നൈ: തമിഴ് ഹാസ്യ നടനായ റോബോ ശങ്കർ സിനിമാ സെറ്റിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു. 46 വയസായിരുന്നു. ഇന്നലെ ടെലിവിഷന് പരിപാടിയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്ന് ശങ്കറിനെ ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
Also Read: ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒന്ന്'; നിർമ്മാണ രംഗത്തേക്ക് ചുവടുവെച്ച് ബേസിൽ ജോസഫ്
സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ശങ്കറിനെ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെ തുടർന്ന് ഉടൻതന്നെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ടെലിവിഷന് താരം പ്രിയങ്കയാണ് ഭാര്യ. മകള് ഇന്ദ്രജ ഏതാനും സിനിമകളിലും ടിവി പരിപാടികളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്
മിമിക്രി കലാകാരനായിരുന്ന ശങ്കറിന് സ്റ്റേജില് യന്ത്രമനുഷ്യനെ അനുകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് റോബോ ശങ്കര് എന്നപേരു ലഭിച്ചത്. സ്റ്റാര് വിജയിലെ കലക്കപോവത് യാര് എന്ന ഹാസ്യ പരിപാടിയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ശങ്കർ വിജയ് സേതുപതി നായകനായ 'ഇതര്ക്കുതനെ അസൈപ്പെട്ടൈ ബാലമുരുക'യിലൂടെ സിനിമയിലെത്തുകയായിരുന്നു. വായൈ മൂടി പേശവും, ടൂറിങ് ടോക്കീസ്, മാരി തുടങ്ങിയ സിനിമകളില് ശ്രദ്ധയമായ വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടേറെ ടെലിവിഷന് പരിപാടികളിലും വെബ് സീരിസുകളിലും അഭിനയിച്ചു. ഇടക്കാലത്ത് മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് അവശനായ ശങ്കര് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് അഭിനയരംഗത്ത് വീണ്ടും സജീവമാകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു മരണം സംഭവിച്ചത്. വൃക്കയുടെയും കരളിന്റെയും പ്രവര്ത്തനം നിലച്ചതാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
റോബോ ശങ്കറിന്റെ മരണത്തിൽ നടൻ കമൽ ഹാസൻ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു ആദരാഞ്ജലി എക്സിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. റോബോ ശങ്കറിന്റെ അന്ത്യകർമങ്ങൾ ഇന്ന് നടന്നേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.