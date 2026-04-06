Actress Subhashini Found Dead: തമിഴ് നടി സുഭാഷിണി വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; പോലീസ് അന്വേഷണം

തമിഴ് നടി സുഭാഷിണി സ്വവസതിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ. തമിഴ് ടിവി പരമ്പരകളിലൂടെയും സിനിമകളിലൂടെയും പ്രശസ്തയായ നടിയാണ് സുഭാഷിണി. ചെന്നൈ അയ്യപ്പൻതങ്കലിലെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് നടി താമസിച്ചിരുന്നത്. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.
കയൽ എന്ന തമിഴ് പരമ്പരയിലെ പ്രതിനായിക വേഷത്തിലൂടെ താരം ശ്രദ്ധ നേടി. ആരാധകർക്കിടയിൽ ശാശ്വി ബാല എന്നാണ് സുഭാഷിണി അറിയപ്പെടുന്നത്. ശ്രീലങ്കൻ വംശജയാണ് സുഭാഷിണി.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായിരുന്നു സുഭാഷിണി. മരണത്തിനുള്ള കാരണം പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്. മരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഭർത്താവുമായി വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും ഇരുവരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 'എല്ലാം മേലെ ഇരിക്കിറവൻ പാത്തുപ്പാൻ' (2023), 'വെബ്' (2023) തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും സുഭാഷിണി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.