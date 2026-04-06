Actress Subhashini Found Dead: തമിഴ് നടി സുഭാഷിണി വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; പോലീസ് അന്വേഷണം

കയൽ എന്ന തമിഴ് പരമ്പരയിലെ പ്രതിനായിക വേഷത്തിലൂടെയാണ് സുഭാഷിണി പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 6, 2026, 10:56 PM IST
  • ചെന്നൈ അയ്യപ്പൻതങ്കലിലെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് നടി താമസിച്ചിരുന്നത്.
  • പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു.

Read Also

  1. Pallichattambi Movie: വിഷു ആഘോഷമാക്കാൻ പള്ളിച്ചട്ടമ്പി എത്തുന്നു: ട്രെയ്‌ലർ പുറത്തിറങ്ങി

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, ഇടവം രാശിക്ക് തൊഴിലിൽ പുരോ​ഗതി; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, ഇടവം രാശിക്ക് തൊഴിലിൽ പുരോ​ഗതി; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ചിലവേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ചിലവേറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Budh Gochar 2026: ഏപ്രിലിൽ 6 തവണ ബുധന്റെ സ്ഥാനമാറ്റം; മൂന്ന് രാശികൾക്ക് പണമൊഴുക്ക്, നിങ്ങളുടെ രാശിയേത്?
6
Budh Gochar
Budh Gochar 2026: ഏപ്രിലിൽ 6 തവണ ബുധന്റെ സ്ഥാനമാറ്റം; മൂന്ന് രാശികൾക്ക് പണമൊഴുക്ക്, നിങ്ങളുടെ രാശിയേത്?
Budh Shukra Yuti: ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം; മെയ് 29 കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ശുക്ര ദശ, പണവും പ്രശസ്തിയും തേടിയെത്തും!
9
Shukra Budh Yuti
Budh Shukra Yuti: ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം; മെയ് 29 കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ശുക്ര ദശ, പണവും പ്രശസ്തിയും തേടിയെത്തും!
തമിഴ് നടി സുഭാഷിണി സ്വവസതിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ. തമിഴ് ടിവി പരമ്പരകളിലൂടെയും സിനിമകളിലൂടെയും പ്രശസ്തയായ നടിയാണ് സുഭാഷിണി. ചെന്നൈ അയ്യപ്പൻതങ്കലിലെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് നടി താമസിച്ചിരുന്നത്. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

കയൽ എന്ന തമിഴ് പരമ്പരയിലെ പ്രതിനായിക വേഷത്തിലൂടെ താരം ശ്രദ്ധ നേടി. ആരാധകർക്കിടയിൽ ശാശ്വി ബാല എന്നാണ് സുഭാഷിണി അറിയപ്പെടുന്നത്. ശ്രീലങ്കൻ വംശജയാണ് സുഭാഷിണി. 

Also Read: Melcow Pondicherry Movie: ഫൺ വൈബുമായി അർജുൻ അശോകനും ടീമും; 'മെൽക്കൗ പോണ്ടിച്ചേരി' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായിരുന്നു സുഭാഷിണി. മരണത്തിനുള്ള കാരണം പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്. മരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഭർത്താവുമായി വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും ഇരുവരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 'എല്ലാം മേലെ ഇരിക്കിറവൻ പാത്തുപ്പാൻ' (2023), 'വെബ്' (2023) തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും സുഭാഷിണി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

