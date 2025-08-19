English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും തമിഴ് കൂടാതെ മലയാളം, തെലങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 19, 2025, 03:17 PM IST
  • വിജയ് സേതുപതി, നിത്യാ മേനോൻ എന്നിവർ ഒന്നിച്ച തലൈവൻ തലൈവിയും ഒടിടിയിലെത്തുകയാണ്.
  • ആമസോൺ പ്രൈമിൽ ഓ​ഗസ്റ്റ് 22ന് ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും.

Tamil Movies Ott Releases: തിയേറ്റർ റിലീസ് ഒരേ ദിവസം, ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിലേക്കും ഒന്നിച്ചെത്തുന്നു; കാത്തിരുന്ന തമിഴ് ചിത്രങ്ങളുടെ സ്ട്രീമിങ്...

വടിവേലുവും ഫഹദ് ഫാസിലും ഒന്നിച്ച ചിത്രമാണ് മാരീസൻ. ജൂലൈ 25ന് ഇറങ്ങിയ ചിത്രം സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് നേടിയത്. വലിയ നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയെങ്കിലും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ചിത്രത്തിന് മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. സുധീഷ് ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ഒടിടി റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുക. ഓ​ഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ ചിത്രത്തിന്റെ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും. 

സൂപ്പർ ഗുഡ് ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ ആർ ബി ചൗധരിയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. ഈ നിര്‍മ്മാണ കമ്പനിയുടെ 98-ാമത് ചിത്രമാണിത്. വി കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം രചിച്ചത്. ചിത്രത്തിന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടറും ഇദ്ദേഹമാണ്. 

Also Read: Mammootty Health Update: പൂർണ ആരോ​ഗ്യവാൻ, മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും സിനിമയില്‍ സജീവമാകുന്നു; സന്തോഷവാർത്ത പങ്കുവെച്ച് ആന്റോ ജോസഫ്

കോവൈ സരള, വിവേക് പ്രസന്ന, സിതാര, പി എൽ തേനപ്പൻ, ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ, രേണുക, ശരവണ സുബ്ബയ്യ, കൃഷ്ണ, ഹരിത, ടെലിഫോൺ രാജ് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കലൈശെൽവൻ ശിവാജി ആണ്. സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിച്ചത് യുവൻ ശങ്കർ രാജയാണ്. എഡിറ്റിംഗ് ശ്രീജിത്ത് സാരംഗ്, കലാസംവിധാനം മഹേന്ദ്രൻ. 

വിജയ് സേതുപതി, നിത്യാ മേനോൻ എന്നിവർ ഒന്നിച്ച തലൈവൻ തലൈവിയും ഒടിടിയിലെത്തുകയാണ്. ആമസോൺ പ്രൈമിൽ ഓ​ഗസ്റ്റ് 22ന് ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും. ജൂലൈ 25നായിരുന്നു ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തത്. സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. സത്യ ജ്യോതി ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. ആഗസവീരൻ, പേരരസി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് വിജയ് സേതുപതിയും നിത്യാ മേനോനും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 

തമിഴ് കൂടാതെ മലയാളം, തെലങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലും ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യും. പാണ്ഡിരാജ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത്. 

Trending News