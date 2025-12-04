English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • AVM Saravanan: പ്രശസ്ത തമിഴ് നിർമാതാവ് എവിഎം ശരവണൻ അന്തരിച്ചു

AVM Saravanan: പ്രശസ്ത തമിഴ് നിർമാതാവ് എവിഎം ശരവണൻ അന്തരിച്ചു

ശ്രദ്ധേയമായ ഒട്ടേറെ തമിഴ് ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ച പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസാണ് എവിഎം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 4, 2025, 10:55 AM IST
  • 1979ൽ പിതാവിന്റെ മരണ ശേഷം എവിഎം പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ സാരഥിയായി
  • മലയാളത്തിൽ ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളും അദ്ദേഹം നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്

Read Also

  1. AVM Productions Family Dispute: എ.വി.എം. പ്രൊഡക്ഷന്‍സില്‍ സ്വത്ത് തര്‍ക്കം; കോടതിയെ സമീപിച്ച് കൊച്ചുമകൾ

Trending Photos

Horoscope Today December 4 2025: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? രാശിഫലം അറിയാം
12
Horoscope 2025
Horoscope Today December 4 2025: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? രാശിഫലം അറിയാം
Kerala DL-29 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-29 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Lottery Result Today (02.12.2025): ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിൽ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala lottery
Kerala Lottery Result Today (02.12.2025): ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിൽ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Labha Drishti Yoga: 164 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശുക്രന്റെ ശക്തമായ യോഗം; ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗത്താൽ ഇവർ സമ്പന്നരാകും
6
Astrology
Labha Drishti Yoga: 164 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശുക്രന്റെ ശക്തമായ യോഗം; ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗത്താൽ ഇവർ സമ്പന്നരാകും
AVM Saravanan: പ്രശസ്ത തമിഴ് നിർമാതാവ് എവിഎം ശരവണൻ അന്തരിച്ചു

ചെന്നൈ: തമിഴ് ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവ് എവിഎം ശരവണൻ അന്തരിച്ചു. 86 വയസായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 86-ാം പിറന്നാൾ ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

ശ്രദ്ധേയമായ ഒട്ടേറെ തമിഴ് ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ച പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസാണ് എവിഎം. 1939ലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. എവിഎം പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിന്റെയും സ്റ്റുഡിയോയുടെയും ഉടമയായ എവി മെയ്യപ്പന്റെ മകനാണ് എവിഎം ശരവണൻ.

പിതാവിന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് എവിഎം ശരവണൻ സഹോദരൻ എം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് സിനിമാ നിർമാണ രം​ഗത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. 1950 മുതൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ സജീവമാണ്. 1979ൽ പിതാവിന്റെ മരണ ശേഷം എവിഎം പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ സാരഥിയായി.

മലയാളത്തിൽ ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളും എവിഎം ശരവണൻ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിഎം സ്റ്റുഡിയോസിൽ വൈകിട്ട് മൂന്നര വരെ പൊതുദർശനം ഉണ്ടാകും. എവിഎം ശരവണന്റെ മകൻ എംഎസ് ​ഗുഹനും നിർമാതാവാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

AVM SaravananProducer AVM Saravanan

Trending News