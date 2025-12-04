AVM Saravanan: പ്രശസ്ത തമിഴ് നിർമാതാവ് എവിഎം ശരവണൻ അന്തരിച്ചു

ചെന്നൈ: തമിഴ് ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവ് എവിഎം ശരവണൻ അന്തരിച്ചു. 86 വയസായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 86-ാം പിറന്നാൾ ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു.
ശ്രദ്ധേയമായ ഒട്ടേറെ തമിഴ് ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ച പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസാണ് എവിഎം. 1939ലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. എവിഎം പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിന്റെയും സ്റ്റുഡിയോയുടെയും ഉടമയായ എവി മെയ്യപ്പന്റെ മകനാണ് എവിഎം ശരവണൻ.
പിതാവിന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് എവിഎം ശരവണൻ സഹോദരൻ എം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് സിനിമാ നിർമാണ രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. 1950 മുതൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ സജീവമാണ്. 1979ൽ പിതാവിന്റെ മരണ ശേഷം എവിഎം പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ സാരഥിയായി.
മലയാളത്തിൽ ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളും എവിഎം ശരവണൻ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിഎം സ്റ്റുഡിയോസിൽ വൈകിട്ട് മൂന്നര വരെ പൊതുദർശനം ഉണ്ടാകും. എവിഎം ശരവണന്റെ മകൻ എംഎസ് ഗുഹനും നിർമാതാവാണ്.
