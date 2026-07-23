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Happy Birthday Suriya: സിനിമ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക്; 51 ന്റെ നിറവിൽ സൂര്യ

വെള്ളിത്തിരയിൽ പകർന്നാടിയ വേഷങ്ങളാൽ ജനഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കിയ താരമാണ് സൂര്യ. ഇന്ന് 51-ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് താരവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകരും.

Edited ByAjitha Kumari
Published: Jul 23, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:51 PM IST
Happy Birthday Suriya: സിനിമ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക്; 51 ന്റെ നിറവിൽ സൂര്യ
Image Credit: zee news

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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