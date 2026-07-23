/Happy Birthday Suriya: സിനിമ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക്; 51 ന്റെ നിറവിൽ സൂര്യ

തന്റെ വേറിട്ട അഭിനയമികവുകൊണ്ട് 'നടിപ്പിൻ നായകനായി' ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടംനേടിയ നടനാണ് സൂര്യ എന്ന ശരവണൻ ശിവകുമാർ. മുതിർന്ന തമിഴ് നടൻ ശിവകുമാറിന്റെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും മകനാണ് സൂര്യ. സിനിമ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എത്തിയതിനാൽതന്നെ സൂര്യയ്ക്ക് സിനിമയിലെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു
പക്ഷെ ഇക്കാലയളവിൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കാൻ സൂര്യക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ അതിന് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് തന്നെയാണ് അതിൽ സംശയമില്ല. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും സമർപ്പണത്തിലൂടെയും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ വേഷങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും തന്മയത്തത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം ഓരോ സിനിമയിലൂടെയും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.
ഇന്ന് സൂര്യയുടെ 51-ാം ജന്മദിനമാണ്. 1975 ജൂലൈ 23നാണ് സൂര്യയുടെ ജനനം. സിനിമയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ സൂര്യ വസ്ത്ര വ്യവസായശാലയിൽ ജോലി ചെയ്ത് വരുകയായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന സൂര്യ തന്റെ വഴി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
1997-ൽ വസന്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത് മണിരത്നം നിർമ്മിച്ച 'നേർക്കു നേർ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സൂര്യ ആദ്യമായി സിനിമയിൽ കാൽവയ്ക്കുന്നത്. ഒരു പുതുമുഖനായി സിനിമയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച സൂര്യ പതുക്കെ തന്റെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും പുതുമുഖത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസനീയനായ ഒരു നടനായി മാറുകയും ചെയ്തു.
സൂര്യയുടെ തുടക്കകാലം അനുഭവങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. 'നന്ദ' പോലുള്ള സിനിമകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഗൗരവമുള്ള നടനെന്ന നിലയിൽ അംഗീകാരം നേടാൻ സഹായിച്ചു. വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സൂര്യ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരുന്നു.
2005 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഗജിനി' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഓർമ്മക്കുറവ് അനുഭവിക്കുന്ന കഥാപാത്രമായി സൂര്യ നടത്തിയ അഭിനയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സൂര്യയുടെ ശാരീരിക മാറ്റവും അഭിനയവും സമർപ്പണബോധവും ചിത്രത്തെ വലിയ വിജയമാക്കി. സൂര്യയെ ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പാൻ-ഇന്ത്യൻ താരമായി ഉയർത്താൻ 'ഗജിനി' സഹായിച്ചു.
'വാരണം ആയിരം' സൂര്യയുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ പൊൻതൂവലാണ്. ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ ചിത്രത്തിൽ സൂര്യ അച്ഛനായും മകനായും അഭിനയിച്ചു. ചിത്രം സൂര്യയുടെ അഭിനയ മികവ് പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെന്ന് തന്നെ പറയാം. വൈകാരികമായ അഭിനയം മാത്രമല്ല കഥാപാത്രത്തിനായി തന്നെ ശരീരത്തെ വരെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
'സിങ്കം' സൂര്യയ്ക്ക് ശക്തമായ വേഷങ്ങൾ അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചു. ശക്തനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം പ്രേക്ഷകർ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയും ആ ചിത്രത്തെ ഒരു വൻവിജയ ഫ്രാഞ്ചൈസിയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
വൈകാരികമായ സിനിമ മുതൽ ആക്ഷൻ എന്റർടെയ്നറുകൾ വരെ ഓരോ പ്രോജക്റ്റിലൂടെയും സൂര്യ പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്തു. 'ജയ് ഭീം', 'സൂരരൈ പോട്രു', '24' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ സൂര്യ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ വാർത്തെടുത്തു. ആരാധകർ ഇരുകൈയും നീട്ടി ചിത്രങ്ങളെയും സൂര്യയും ഏറ്റെടുത്തു.
സിനിമാതാരം മാത്രമായിട്ടല്ല സിനിമ നിർമാതാവെന്ന നിലയിലും സാമൂഹിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും സൂര്യ തന്റെ വ്യക്തിത്വം തെളിയിച്ചതാണ്. തന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിലൂടെയും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയിലൂടെയും കാമ്പുള്ള കഥകളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തി.
തന്റെ 51-ാം വയസിലും സിനിമ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നടനായി മാറാൻ സൂര്യയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രമുഖ സംവിധായകരുടെ പുതിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ, വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം തന്റെ അഭിനയയാത്ര കൂടുതൽ മികവോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു.
പ്രമുഖ നടിയും നിർമാതാവുമായ ജ്യോതികയുമായുള്ള സൂര്യയുടെ വിവാഹം 2006 സെപ്തംബർ 11-നായിരുന്നു. ഇരുവരും നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിരുന്നു. ദിയ, ദേവ് എന്ന രണ്ട് മക്കളാണ് ദമ്പതിമാർക്ക്. അൻപത്തിയൊന്നാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന സൂര്യയ്ക്ക് സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വക പിറന്നാൾ ആശംസകൾ...
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