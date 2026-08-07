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Vijay Sangeetha Divorce Petition: വിജയുമായുള്ള വിവാഹമോചനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി സം​ഗീത; ഹർജി പിൻവലിച്ചു

Tamilnadu CM Vijay: വിജയിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ മുൻകൈയെടുത്ത് നടത്തിയ ചർച്ചകളും ഇടപെടലുകളുമാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 07, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:16 PM IST
Vijay Sangeetha Divorce Petition: വിജയുമായുള്ള വിവാഹമോചനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി സം​ഗീത; ഹർജി പിൻവലിച്ചു
Image Credit: File

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Vijay Sangeetha Divorce Petition: വിജയുമായുള്ള വിവാഹമോചനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി സം​ഗീത; ഹർജി പിൻവലിച്ചു
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