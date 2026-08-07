ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ്യുമായുള്ള വിവാഹമോചന ഹർജി പിൻവലിച്ച് ഭാര്യ സംഗീത സ്വർണലിംഗം. വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ചെങ്കൽപ്പേട്ട് കുടുംബ കോടതിയിൽ ഹാജരായാണ് സംഗീത തനിക്ക് വിവാഹമോചനം വേണ്ടെന്ന തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കിയത്. വിജയിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ മുൻകൈയെടുത്ത് നടത്തിയ ചർച്ചകളും ഇടപെടലുകളുമാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ.
മുൻപ് കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ മുൻനിർത്തി നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിന് പകരം വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി പങ്കടുക്കാൻ കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. വിജയ്ക്ക് മറ്റൊരു നടിയുമായി വഴിവിട്ട ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു സംഗീത ഫെബ്രുവരിയിൽ വിവാഹമോചന ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ പിന്നീട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും കോടതിക്ക് പുറത്ത് വച്ച് ഒത്തുതീർപ്പ് ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.
തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കുമായി 240 കോടി രൂപ ജീവനാംശം നൽകാൻ വിജയ് തയാറായതായും വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. 2021 മുതൽ വിജയ് ഒരു പ്രമുഖ നടിയുമായി ബന്ധത്തിലാണെന്നും അത് വിലക്കിയിട്ടും തുടർന്നത് തനിക്ക് വലിയ മാനസിക വിഷമമുണ്ടാക്കിയെന്നുമായിരുന്നു സംഗീതയുടെ ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആരോപണം.
ആ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിജയ് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അത് പാലിച്ചില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിലധികമായി തങ്ങൾ വേർപിരിഞ്ഞാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. നടിക്കൊപ്പം വിദേശയാത്രകൾ നടത്തുന്നതും അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നതും തനിക്കും മക്കൾക്കും വലിയ അപമാനമുണ്ടാക്കിയെന്നും സംഗീത വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 1999-ൽ വിവാഹിതരായ വിജയ്-സംഗീത ദമ്പതികൾക്ക് രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത്.
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