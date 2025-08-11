English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Thalavara Teaser: ''ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ നാ​ഗവല്ലിയെ പോലുണ്ട്''; 'തലവര' ടീസർ, റിലീസ് 14ന്

അർജുൻ അശോകൻ നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ രേവതി ശർമ്മയാണ് നായിക.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 11, 2025, 11:56 PM IST
  • കഴിഞ്ഞ ദിവസമിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിലെ ​ഗാനം ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. 'കണ്ട് കണ്ട് പൂചെണ്ട് തേൻ വണ്ട് പോലെ വന്നു നിന്ന്…' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മനോഹരമായ പ്രണയഗാനമായിരുന്നു അത്.
  • 'ഇലകൊഴിയേ…' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനവും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
  • മഹേഷ് നാരായണൻ, ഷെബിൻ ബക്കർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

Thalavara Teaser: ''ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ നാ​ഗവല്ലിയെ പോലുണ്ട്''; 'തലവര' ടീസർ, റിലീസ് 14ന്

അർജുൻ അശോകൻ നായകനായെത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'തലവര'. ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടു. അർജുൻ അശോകൻ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ​ഗെറ്റപ്പിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണിത്. ചിത്രം ഓ​ഗസ്റ്റ് 14ന് തിയേറ്ററിലെത്തും. അനിൽ അഖിൽകുമാർ ആണ് സംവിധായകൻ.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിലെ ​ഗാനം ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. 'കണ്ട് കണ്ട് പൂചെണ്ട് തേൻ വണ്ട് പോലെ വന്നു നിന്ന്…' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മനോഹരമായ പ്രണയഗാനമായിരുന്നു അത്. മഹേഷ് നാരായണൻ, ഷെബിൻ ബക്കർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. 'ഇലകൊഴിയേ…' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനവും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. 

രേവതി ശർമ്മയാണ് ചിത്രത്തിൽ നായിക. അശോകൻ, ദേവദർശിനി ചേതൻ, ശരത് സഭ, ആതിര മറിയം, അഭിറാം രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രശാന്ത് മുരളി, സാം മോഹൻ, ഹരീഷ് കുമാർ, സോഹൻ സീനുലാൽ, ഷാജു ശ്രീധർ, വിഷ്ണു രഘു, മുഹമ്മദ് റാഫി, മനോജ് മോസസ്, ഷെബിൻ ബെൻസൺ, അശ്വത് ലാൽ, അമിത് മോഹൻ രാജേശ്വരി തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ.

Also Read: Odum Kuthira Chadum Kuthira Trailer: ''ചാർലിയിലെ റണ്ണറപ്പായ കുതിരയാ ഇത്''; പിടിതരാതെ 'ഓടും കുതിര ചാടും കുതിര' ട്രെയിലർ

സംവിധായകൻ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അഖിൽ അനിൽകുമാറും അപ്പു അസ്ലമും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത്. കോ പ്രൊഡ്യൂസർ: റുവായിസ് ഷെബിൻ, ഛായാഗ്രഹണം: അനിരുദ്ധ് അനീഷ്, സംഗീതം: ഇലക്ട്രോണിക് കിളി, എഡിറ്റർ: രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണൻ, മേക്കപ്പ്: രഞ്ജിത്ത് അമ്പാടി, കലാസംവിധാനം: മിഥുൻ ചാലിശ്ശേരി, കോസ്റ്റ്യും: അക്ഷയ പ്രസന്നൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: അലക്സ് ഇ കുര്യൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: റാം പാർത്ഥൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: ചാൾസ്, സൗണ്ട് മിക്സ്: വിഷ്ണു സുജാതൻ, ഗാനരചന: മുത്തു, ടിറ്റോ പി തങ്കച്ചൻ, ഡിഐ: ലിജു പ്രഭാകർ, വിഎഫ്എക്സ്: പിക്റ്റോറിയൽ എഫ്.എക്സ്, സ്റ്റണ്ട്: മാഫിയ ശശി, മഹേഷ് മാത്യു, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ: ഉദയൻ കപ്രശ്ശേരി, സ്റ്റിൽസ്: അജി മസ്കറ്റ്, ഡിസൈൻസ്: യെല്ലോടൂത്ത്സ്, പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്.

