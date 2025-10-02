തരുൺ മൂർത്തിയും പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ കംബോഡിയ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു. തരുണിന്റെ ഓപ്പറേഷ ജാവ എന്ന സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണോ ഇതെന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. കാരണം ടൈറ്റിലിന് മുകളിലായി തരുൺ മൂർത്തിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ജെ2 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ചിത്രം ഓപ്പറേഷൻ ജാവയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആണോ എന്ന സംശയം ഉയർത്തുന്നത്.
തരുൺ മൂർത്തി തന്നെ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ ലുക്മാൻ അവറാൻ, ബാലു വർഗീസ്, ബിനു പപ്പു, അലക്സാണ്ടർ പ്രശാന്ത്, ഇർഷാദ് എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ബിനു പപ്പു ആണ് സഹ സംവിധായകൻ.
Also Read: Sahasam Ott Streaming: 'സാഹസം' ഒടിടിയിൽ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങി; എവിടെ കാണാം?
വേൾഡ് വൈഡ് ഫിലിംസ് വി സിനിമാസ് ഇന്റർനാഷണൽ, ദി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സ്റ്റുഡിയോ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഫയിസ് സിദ്ദിഖ് ആണ് ഛായാഗ്രഹണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സംഗീതം ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ്. ഷെഫീഖ് വി.ബി ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ. വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ് ഓഡിയോഗ്രഫിയും ചെയ്യുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.