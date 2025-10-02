English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Operation Cambodia: 'ഓപ്പറേഷൻ ജാവ' രണ്ടാം ഭാ​ഗമോ? തരുൺ മൂർത്തിയും പൃഥ്വിരാജും ഒന്നിക്കുന്നു; 'ഓപ്പറേഷൻ കംബോഡിയ' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്

തരുൺ മുർത്തി സംവിധാനം ചെയ്ത ഓപ്പറേഷൻ ജാവ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാ​ഗമാണോ ഇത്?  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 2, 2025, 06:36 PM IST
  • തരുൺ മൂർത്തി തന്നെ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ ലുക്മാൻ അവറാൻ, ബാലു വർ​ഗീസ്, ബിനു പപ്പു, അലക്സാണ്ടർ പ്രശാന്ത്, ഇർഷാദ് എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
  • ബിനു പപ്പു ആണ് സഹ സംവിധായകൻ.

Operation Cambodia: 'ഓപ്പറേഷൻ ജാവ' രണ്ടാം ഭാ​ഗമോ? തരുൺ മൂർത്തിയും പൃഥ്വിരാജും ഒന്നിക്കുന്നു; 'ഓപ്പറേഷൻ കംബോഡിയ' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്

തരുൺ മൂർത്തിയും പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ കംബോഡിയ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു. തരുണിന്റെ ഓപ്പറേഷ ജാവ എന്ന സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാ​ഗമാണോ ഇതെന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. കാരണം ടൈറ്റിലിന് മുകളിലായി തരുൺ മൂർത്തിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ജെ2 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ചിത്രം ഓപ്പറേഷൻ ജാവയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആണോ എന്ന സംശയം ഉയർത്തുന്നത്. 

തരുൺ മൂർത്തി തന്നെ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ ലുക്മാൻ അവറാൻ, ബാലു വർ​ഗീസ്, ബിനു പപ്പു, അലക്സാണ്ടർ പ്രശാന്ത്, ഇർഷാദ് എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ബിനു പപ്പു ആണ് സഹ സംവിധായകൻ.

Also Read: Sahasam Ott Streaming: 'സാഹസം' ഒടിടിയിൽ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങി; എവിടെ കാണാം?

വേൾഡ് വൈഡ് ഫിലിംസ് വി സിനിമാസ് ഇന്റർനാഷണൽ, ദി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സ്റ്റുഡിയോ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഫയിസ് സിദ്ദിഖ് ആണ് ഛായാ​ഗ്രഹണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സം​ഗീതം ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ്. ഷെഫീഖ് വി.ബി ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ. വിഷ്ണു ​ഗോവിന്ദ് ഓഡിയോ​ഗ്രഫിയും ചെയ്യുന്നു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

