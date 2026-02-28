The Kerala Story 2 Movie: സിനിമയിറങ്ങി, പക്ഷേ കാണാൻ ആളില്ല; ഷോ ക്യാൻസൽഡ്, ഇത് കേരള സ്റ്റോറി 2' vs കേരളം..!

കൊച്ചി: ഹൈക്കോടതി പ്രദർശനാനുമതി നൽകിയതോടെ കേരള സ്റ്റോറി 2 ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏറെ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച ചിത്രത്തിന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രദർശനാനുമതി നൽകിയത്. പക്ഷേ ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം കാണാൻ പ്രേക്ഷകർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം.
സിനിമയിറങ്ങി, പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ ആളില്ല...
കേരളത്തിലെ വിവിധ തിയേറ്ററുകളിൽ കേരള സ്റ്റോറി 2 റിലീസ് ചെയ്തുവെങ്കിലും ചിത്രം കാണാൻ ആരുമില്ല. ബുക്കിംഗ് കണക്ക് വളരെ കുറവാണ്. കോഴിക്കോട് റീഗൽ തിയേറ്ററിൽ രണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് കേരള സ്റ്റോറി 2നായി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതേ തുടർന്ന് ഇവിടുത്തെ ഷോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു.
എറണാകുളത്ത് 7 തിയേറ്ററുകളിൽ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യ ഷോ രാവിലെ 10.30ന് തുടങ്ങി. എന്നാൽ പാൻ സിനിമാസ് തിയേറ്ററിൽ 6 പേർ മാത്രമാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിവിആറിലെ കണക്കെടുത്താലോ വെറും രണ്ടുപേരാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഷേണായി തിയറ്ററിൽ ചിത്രം കാണാൻ ആളുകള് എത്തിയിട്ടില്ല.
ചിത്രത്തിന് കേരളത്തില് തണുപ്പന് പ്രതികരണം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന റെസ്പോണ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കൂടി കാത്തിരിക്കാം. വരും മണിക്കൂറുകളില് അറിയാനാകും.
