Bigg Boss Malayalam Season 7: ശരിക്കും അനുമോളുടെ പിആർ ഇവരായിരുന്നോ? ഫിനാലെയ്ക്ക് മുൻപുള്ള റീ എൻട്രികൾ ​ഗുണം ചെയ്തോ?

ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ഫിനാലെയ്ക്ക് ഇനി ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. നാളെ രാത്രിയോടെ അറിയാം ഈ സീസണിലെ വിജയി ആരാണെന്ന്. ഫിനാലെ വീക്കിൽ റീഎൻട്രികൾ വന്നതോടെ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിനുള്ളിൽ വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയാണുണ്ടാത്. ശൈത്യ, ബിൻസി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എല്ലാം തന്നെ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് എത്തിയത് അനുമോളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് വന്നതെന്ന് ഈ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ കാണിച്ചുതന്നു.
തങ്ങൾക്ക് പുറത്തുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും വീണ്ടും ഹൗസിനുള്ളിൽ വന്ന് അതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ടാർജറ്റ് ചെയ്തത് അനുമോളെയാണ്. നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ പിആറിന്റെ പേരിൽ അനുമോളെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുൻ മത്സരാർത്ഥികളുടെ റീഎൻട്രി കൂടിയായതോടെ അനുവിനെ വന്നവരും നിന്നവരും എല്ലാം ചേർന്ന് തകർക്കാൻ തുടങ്ങി.
അനുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന ആദിലയും നൂറയും വരെ അനുവിന് നേരെ തിരിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളാണ് ഈ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് കടന്നുപോയത്. ബിഗ് ബോസ് വിലക്കിയിട്ട് പോലും പുറത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏകദേശം അകത്തുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തവരാണ് ശൈത്യയുൾപ്പെടെയുള്ളവർ. റീ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മത്സരാർത്ഥികളുമായി സ്നേഹം പങ്കിടുകയും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക ഒരു റീയൂണിയൻ നടത്തുക എന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ സീസണിലെ റീഎൻട്രികൾ മുഴുവൻ സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നവരാണെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം.
തങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് മാറ്റി അനുവിന് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കയറി വന്നിട്ട് വീണ്ടും സ്വന്തം ഇമേജ് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിലെ മിക്ക ആളുകളും എന്ന് തന്നെ പറയാം. കൂടാതെ അനുമോൾക്ക് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് നേടിക്കൊടുക്കാനും ഇവർ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഒരാളെ ഒറ്റയ്ക്കിട്ട് ആക്രമിച്ചാൽ അയാൾക്ക് പുറത്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടും എന്നുള്ളത് ഇതുവരെയുള്ള സീസണുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. അനുമോളെ എതിർത്തിരുന്നവർ പോലും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അൻുകൂലമായാണ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം ടോപ് 5 ആരൊക്കെ എന്നത് ഇന്ന് അറിയാനാകും. ഇന്ന് ഒരാൾ കൂടി ബിബി വീട്ടിൽ നിന്നും എവിക്ട് ആകും. ഇതിനോടകം പല സൂചനകളും പുറത്തുവന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഔട്ട് ആയിരിക്കുന്നതെന്ന്. നൂറ എവിക്ട് ആയി എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ അനുമോൾ, ഷാനവാസ്, നെവിൻ, അനീഷ്, അക്ബർ എന്നിവരാണ് ടോപ് ഫൈവിലെത്തുക.
