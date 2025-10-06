Theatre: The Myth Of Reality Movie: റിമ കല്ലിങ്കലിന്റെ മരംകയറ്റം വൈറൽ; 'തിയേറ്റർ: ദി മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

റിമ കല്ലിങ്കൽ നായികയാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'തിയേറ്റർ: ദ് മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി'. ബിരിയാണി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം സജിൻ ബാബു ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ അപ്ഡേറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഒകിടോബർ 16 മുതൽ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം തുടങ്ങും. റിമ കല്ലിങ്കൽ മരംകയറുന്ന ഒരു ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടി തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഈ ചിത്രം ഇപ്പോൾ ആരാധകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്നത്.
‘എനിക്ക് ലഭിച്ച ‘#മരംകേറി’ എന്ന തലക്കെട്ടിനെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ശരിവെക്കുകയാണ്. ഈ വിദ്യാരംഭ ദിനത്തിൽ, എനിക്ക് തെങ്ങിൽ കയറാനുള്ള അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അശോകൻ ചേട്ടനോടാണ് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത്. ’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ഏണിയിൽ കയറി ചക്ക വെട്ടുന്ന തന്റെ ഫോട്ടോ റിമ കല്ലിങ്ങൽ പങ്കു വെച്ചത്.
ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ സ്നീക് പീക്ക് വീഡിയോ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. റിമ കല്ലിങ്കലിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തിൽ ഉള്ളതെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് ശരി വെക്കുന്ന രീതിക്ക് തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിലുള്ള ഈ മരംകയറി ഫോട്ടോയും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽമീഡിയ വഴി പ്രചരിക്കുന്നത്. മലയാള സിനിമയിൽ ഇന്നേവരെ കണ്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും തീവ്രമായ ക്ലൈമാക്സ് ആയിരിക്കും ‘തിയേറ്റർ: ദ് മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി’യുടെത് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
റിമ കല്ലിങ്കൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ആഗോള ചലച്ചിത്രമേള സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ ശ്രദ്ധനേടിക്കഴിഞ്ഞു. അഞ്ജന ടാക്കീസിന്റെ ബാനറിൽ അഞ്ജന ഫിലിപ്പ്, ഫിലിപ്പ് സക്കറിയ എന്നിവർ നിർമിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിർമാണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സന്തോഷ് കോട്ടായി ആണ്. റിമ കല്ലിങ്കലും സരസ ബാലുശ്ശേരിയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് ഡൈന് ഡേവിസ്, പ്രമോദ് വെളിയനാട്, കൃഷ്ണന് ബാലകൃഷ്ണന്, മേഘ രാജന്, ആന് സലിം, ബാലാജി ശര്മ, ഡി. രഘൂത്തമന്, അഖില് കവലയൂര്, അപര്ണ സെന്, ലക്ഷ്മി പത്മ, മീന രാജന്, ആര് ജെ അഞ്ജലി, മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രന്, അശ്വതി, അരുണ് സോള്, രതീഷ് രോഹിണി തുടങ്ങിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങള്.
ഛായാഗ്രഹണം- ശ്യാമപ്രകാശ് എം എസ്, എഡിറ്റിംഗ്: അപ്പു ഭട്ടതിരി, സംഗീതം- സയീദ് അബ്ബാസ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- അജിത് വിദ്യാസാഗർ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ- സുബാഷ് എസ് ഉണ്ണി, കലാസംവിധാനം- സജി ജോസഫ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- സംഗീത് ചിക്കു, വസ്ത്രലങ്കാരം- ഗായത്രി കിഷോർ, മേക്കപ്പ്- സേതു ശിവദാനന്ദൻ & ആഷ് അഷ്റഫ്, സ്ക്രിപ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് & ക്രീയേറ്റീവ് കോണ്ട്രിബൂഷൻ- ശൈസ്ഥ ബാനു, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്റ്റർ- അരുൺ സോൾ, കളറിസ്റ്റ്- ശ്രീധർ വി, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ- ഷിബിൻ കെ കെ, മാർക്കറ്റിംഗ് & പി ആർ ഒ- വിപിൻ കുമാർ, വി എഫ് എക്സ്- 3 ഡോർസ്, സംഘട്ടനം- അഷറഫ് ഗുരുക്കൾ, സ്റ്റീൽസ്- ജിതേഷ് കടക്കൽ.
