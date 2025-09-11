The Pet Detective Movie: തേരാ പാരാ ഓടിക്കോ; ഷറഫുദ്ദീൻ - അനുപമ പരമേശ്വരൻ ചിത്രം പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവിലെ അനിമേഷൻ ഗാനമെത്തി

"പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്" പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗാനം റിലീസ് ചെയ്തു. "തേരാ പാരാ ഓടിക്കോ" എന്ന ഒരു അനിമേഷൻ ഗാനമാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മനോഹരമായ അനിമേഷൻ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ ഗാനത്തിലുണ്ട്. അദ്രി ജോയ് വരികൾ രചിച്ച ഗാനത്തിന് ഈണം പകർന്നത് രാജേഷ് മുരുകേശൻ ആണ്.
നിള രാജ്, ചിന്മയി കിരൺലാൽ, സമന്വിത ശരത്ത്, അഭിരാം കൃഷ്ണപ്രഭു എന്നിവർ അടങ്ങിയ കിഡ്സ് കോറസിനൊപ്പം അദ്രി ജോയ് കൂടി ചേർന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷറഫുദീൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ നടൻ ഷറഫുദീനും, ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിൻറ്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലനും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
ഷറഫുദ്ദീൻ, അനുപമ പരമേശ്വരൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രനീഷ് വിജയനാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ പ്രനീഷ് വിജയനും ജയ് വിഷ്ണുവും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗോകുലം ഗോപാലൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത്.
എഐ സങ്കേതിക വിദ്യ കൂടി ഉപയോഗിച്ചാണ് അനിമേഷൻ ഗാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എഐ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് അനന്തു ഷാൽജൻ, അരുൺ സജീവ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഒരു ക്ലീൻ ഫാമിലി ഫൺ എൻ്റർടെയ്നർ ആയിരിക്കും ചിത്രമെന്നാണ് ഇതുവരെ പുറത്ത് വന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്ററുകളും ഗാനവും നൽകുന്ന സൂചന.
ചിത്രത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയത് തിങ്ക് മ്യൂസിക് ആണ്. രാജേഷ് മുരുകേശൻ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ച ചിത്രത്തിന് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത് ആനന്ദ് സി ചന്ദ്രൻ ആണ്. മുകുന്ദനുണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിലൂടെ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ അഭിനവ് സുന്ദർ നായകാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ. ചിത്രം ഉടനെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുമെന്നും അണിയറ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു.
പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനെർ- ദീനോ ശങ്കർ, ഓഡിയോഗ്രാഫി- വിഷ്ണു ശങ്കർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- ജയ് വിഷ്ണു, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ- ഗായത്രി കിഷോർ, മേക്കപ്പ്- റോണക്സ് സേവ്യർ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- രാജേഷ് അടൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- പ്രണവ് മോഹൻ, പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെഡ്- വിജയ് സുരേഷ്.
ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ- ജിജോ കെ ജോയ്, സംഘട്ടനം- മഹേഷ് മാത്യു, വരികൾ- അധ്രി ജോയ്, ശബരീഷ് വർമ്മ, വിഎഫ്എക്സ്- 3 ഡോർസ്, കളറിസ്റ്റ്- ശ്രീക് വാര്യർ, ഡിഐ- കളർ പ്ലാനറ്റ്, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ- ബിബിൻ സേവ്യർ, സ്റ്റിൽസ്- റിഷാജ് മൊഹമ്മദ്, അജിത് മേനോൻ, പ്രോമോ സ്റ്റിൽസ്- രോഹിത് കെ സുരേഷ്.
പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ- എയിസ്തെറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ- ട്യൂണി ജോൺ, കോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്- ബൈജു ഗോപാലൻ, വി.സി. പ്രവീൺ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- കൃഷ്ണമൂർത്തി, പിആർഒ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്- വൈശാഖ് വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ. ഗോകുലം മൂവീസിന് വേണ്ടി ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ തിയേറ്റർ ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ നടത്തുന്നത്.
