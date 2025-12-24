Tiki Taka: ഇത് ആസിഫ് അലിയുടെ കെജിഎഫ്; ആവേശം കൊള്ളിച്ച് ‘ടിക്കി ടാക്ക’ പോസ്റ്റർ

ആസിഫ് അലിയുടെ ആക്ഷൻ എന്റർടെയ്നർ ചിത്രം ‘ടിക്കി ടാക്ക’യുടെ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കി. ഏവർക്കും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേർന്ന് കൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരാധകരെ ആവേശംകൊള്ളിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുതിയ പോസ്റ്റർ.
ചിത്രത്തിൽ ആസിഫ് അലിക്ക് പുറമെ നസ്ലിൻ, ലുക്മാന് അവറാന് എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നു. വാമിക ഖബ്ബിയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. രവി ബസ്രുർ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓമനക്കുട്ടന്, ഇബ്ലീസ് എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ആസിഫ് അലിയും രോഹിത്ത് വി.എസും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. സഞ്ജന നടരാജ്, സന്തോഷ് പ്രതാപ്, ഹരിശ്രീ അശോകന് എന്നിവരും ചിത്രത്തിലെ വിവിധ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
സോണി സെബാൻ ആണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നു. രോഹിത്ത് വി.എസ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ആസിഫ് അലിയുടെ കരിയറിലെ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമാണ് ആക്ഷന് എന്റര്ടെയിനര് ആയി എത്തുന്ന ടിക്കി ടാക്ക.
